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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم |بارد في الصباح الباكر.. واحذروا هذا المساء

طقس اليوم
طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون حالة طقس اليوم الخميس بارد في الصباح الباكر ، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .


وتوجد شبورة مائية صباحا خلال طقس اليوم قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

طقس اليوم


ويشهد طقس  اليوم شبورة مائية صباحا وغائم جزئي على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد .


شبورة مائية صباحا وغائم جزئى وامطار خفيف قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا ، غائم جزئي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد .

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بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف وارتفاع الموج فيه من متر إلى نصف مصر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية .


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر وربع إلى متر خمسة وسبعون والرياح السطحية شمالية شرقية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر ..

العظمى الصغرى
القاهرة 20 11 
العاصمة الإدارية 19 12 
6 أكتوبر 20 11 
بنهــــا 20 12 
دمنهور 19 12 
كفر الشيخ 20 12 
المنصورة 20 11 
دمياط 20 12 
بورسعيد 20 11 
الإسماعيلية 21 12 
السويس 20 11 
الزقازيق 20 12 
شبين الكوم 20 13 
طنطا 19 13 
شلاتين 24 14 
الاسكندرية 20 11 
العلمين الجديدة 19 12 
وادى النطرون 20 11 
مطروح 19 14 
السلوم 19 11
سيوة 19 08 
العريش 19 12 
رفح 18 11 
الطور 23 11 
كاترين 14 04 
رأس سدر 23 13 
نخل 17 06 
طابا 18 12 
نويبع 19 12 
حلايب 21 14 
شرم الشيخ 23 13
الغردقة 22 13
مرسى علم 23 14
الفيوم 20 10
بني سويف 20 10
المنيا 21 08
أسيوط 20 07 
سوهاج 21 08
قنا 23 09
الأقصر 22 10 
أسوان 23 11 
الوادى الجديد 22 10
أبوسمبل 22 10
أبو رماد 23 13 
رأس حدربة 21 13 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليومعلى عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 27 19 
المدينة 24 12 
الرياض 20 07 
المنامة 23 17 
أبوظبى 23 16 
الدوحة 17 15 
الكويت 13 07 
دمشق 13 02 
بيروت 18 13 
عمان 14 04 
القدس 14 06 
غزة 18 10 
بغداد 17 05 
مسقط 23 19 
صنعاء 19 05 
الخرطوم 28 13 
طرابلس 21 12 
تونس 21 09 
الجزائر 18 08 
الرباط 19 06 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 06 -02 
إسطنبول 13 07 
إسلام آباد 15 08 
نيودلهى 21 11 
جاكرتا 28 23 
بكين 02 -09 
كوالالمبور 31 23 
طوكيو 13 02 
اثينا 17 09 
روما 17 09
باريس 12 05
مدريد 12 08
برلين 12 05
لندن 10 06
مونتريال 05 03
موسكو -02 -08 
نيويورك 07 01
واشنطن 09 -05
نواكشوط 25 17
أديس أبابا 20 09

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