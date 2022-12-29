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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن : السجائر تدفع الجمهور لمهاجمة شيرين .. وحرب سعد الصغير وطليقته تشتعل بتسريب الفيديوهات

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.. 

منى زكي تصور مشاهد من مسلسلها «تحت الوصاية» بكافيهات رأس البر |شاهد

ينشر “صدى البلد” كواليس تصوير مسلسل “ تحت الوصاية ” بطولة  الفنانة منى زكى حيث انتقل فريق عمل المسلسل إلى مدينة عزبة البرج في دمياط  لتصوير مشاهدها بالمسلسل داخل إحدى ورش صناعة وبناء السفن الشهيرة بعزبة البرج.
وأثناء تصوير أحد المشاهد ، تواجد العديد من أهالى عزبه البرج من الصيادين في مكان التصوير للتصوير مع فريق العمل وعلى رأسه منى زكى

بعد مأساتها من عمليات التجميل الخاطئة.. وفاء سالم تعلن اعتزالها التمثيل I فيديو

أعلنت الفنانة وفاء سالم اعتزالها التمثيل ، وذلك فى بث مباشر عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ”، وذلك خلال الساعات الماضية  .

وقالت وفاء سالم : " مش هقول الأسباب دلوقتي هقولها فى الفيديوهات الجاية ، ولكني قررت أعتزل التمثيل ، والقرار ده كان بيروح وبيجي ".

نشرة الفن.. تراجع ترتيب مسلسل موضوع عائلي ضمن الأعلي مشاهدة.. مريهان حسين تكشف سر تفكيرها في الاعتزال

نشرة الفن..خطوبة شذى وكتب كتاب ابنة الحضري وتوقف فيلم أحمد عز "الملجأ"

الجمهور معرفهاش .. تغيير صادم فى شكل ممثلة شهيرة بعد عمليات التحميل والنحت

فوجئ جمهور الفنانة الكويتية مني شداد بتغير كامل فى شكلها ، وذلك بعد ان خضعت الى عدد من عمليات التجميل فى الفترة الأخيرة . 

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور مني شداد بشكلها الجديد ، مؤكدين انها لم يتعرفوا عليها فى البداية

حرام أنا عندى عيال..تعليق صادم من سعد الصغير على فيديو برلنتى عامر

 

رد المطرب الشعبى سعد الصغير على الفيديو الاخير الذى نشرته زوجته برلنتى عامر عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .

وقال سعد الصغير من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بفيسبوك :" سكت كتير عليها والناس ظلمونى بسببها ، ومش هتكلم بأسلوبها دى وحدة لسه خارجة من الحبس ".

 

والله ما ركبت بنت معاياI سعد الصغير يتوسل لزوجته برلنتي.. والأخيرة تفضحه

نشرت  برلنتي عامر الزوجة الثانية لـ سعد الصغير، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، فيديو لزوجها السابق كان قد أرسله لها عبر تطبيق “واتساب” بصفة شخصية، لتكذب ما قاله بشأن أنه لم يطلب العودة إليها ويعتدي عليها.

وعلقت برلنتي عامر على الفيديو قائلة: “أنا مالي.. ابعد عني.. أنا منزلالك قدام الناس كلها علشان تبعد عن حياتي من فضلك”.

 

علبة سجائر دفعت الجمهور لانتقادها|شيرين عبد الوهاب: نسيت كلام الأغاني من الزعل

ما زالت بعض الفيديوهات للفنانة شيرين عبد الوهاب تتوالى من داخل أحد أماكن السهر في مدينة بيروت، والتى تقضي فيها عطلة نهاية العام برفقة زوجها حسام حبيب وابنتها الصغرى. 

وخلال الساعات الماضية، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من خلال تلك السهرات التى تقضيها شيرين عبد الوهاب، بعضها حظي بإعجابهم والبعض الآخر تم انتقادها فيه، فهناك من أثنى على صوتها العذب الذى يضج بالحياة والطرب، وآخرون انتقدوا وجود علبة سجائر أمامها، مؤكدين أن هذا الأمر يضر بهذا الصوت الأصيل.

للمرة الثانية.. زوجة بوب ساجيت تتنازل عن مليون دولار للتخلص من قصره

خفضت زوجة الفنان العالمي بوب ساجيت سعر قصر زوجها الراحل للمرة الثانية على التوالي فى مدة قصيرة للغاية ، بسبب عدم وجود عروض لشراءه . 

ووصل سعر القصر هذة المرة إلى 7 ملايين دولار فقط ، بعدما كان مطلوب بيعه قبل ذلك بما يقرب من الـ8 ملايين دولار .


محمد هنيدي يتصدر شباك التذاكر في أولي أيام عرض «نبيل الجميل»

تمكن الفنان محمد هنيدي من تصدر الايرادات ليلة أمس الاربعاء ، من خلاله فيلمه دكتور نبيل الجميل أخصائي تجميل ، فى أولي ايام عرضه .

حيث حقق الفيلم ايرادات عالية وصلت الى 928,662 جنيهاً فى دور العرض المصرية ، بفارق شاسع عن أقرب منافسيه . 

 

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