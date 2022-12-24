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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. تراجع ترتيب مسلسل موضوع عائلي ضمن الأعلي مشاهدة.. مريهان حسين تكشف سر تفكيرها في الاعتزال

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، ونستعرض ابرزها في السطور التالية .

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان عبد المنعم إبراهيم ، والذى يعد واحداً من ابرز الفنانين الذين قدموا اللون الكوميدي على شاشة السينما .

عبد المنعم إبراهيم من مواليد  مدينة بني سويف في عام 1924، حصل على دبلومة المدارس الثانوية الصناعية ببولاق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه حاصلا على درجة البكالوريوس في عام 1949. 

بعد عرض الموسم الثاني.. تراجع ترتيب مسلسل موضوع عائلي ضمن الأعلي مشاهدة

أحتل مسلسل موضوع عائلي للفنان ماجد الكدواني المركز التاسع من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة عبر منصة شاهد vip ، وذلك بعد طرح الحلقات الاولي من الموسم الثاني فى الساعات الاخيرة من مساء يوم الأربعاء الماضي . 

وشهد مسلسل موضوع عائلي تراجعا فى الترتيب داخل قائمة الاعمال الأعلي مشاهدة ، حيث كان يحتل المركز الثامن خلال الأيام الماضية ، وقبل طرح الموسم الثاني من المسلسل . 

ميريهان حسين: فكرت في الاعتزال كثيراً بسبب عدم التقدير
 

وجهت الفنانة ميريهان حسين، الشكر للفنانة القديرة إسعاد يونس، بعد عرض حلقة برنامجها “صاحبة السعادة” التي حققت صدى واسع من جمهورها.

وكتبت: “كلامك عني تاج على رأسي وشهادة اعتز بيها.. طول عمري ابحث عن التقدير فقط وكتير فكرت اعتزل بسبب احساسي اني مش مقدرة في هذا الوسط الذي يظلم الكثير.. شكرا على رأيك فيا”

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

ل الماكيير العالمي محمد عشوب ضيفا على موقع “صدى البلد”، في ندوة كشف فيها عن تفاصيل مشواره الفني الطويل، والذي تمكن من خلاله من حفر اسمه بحروف من نور في عالم المكياج السينمائي، وعلاقته بأهل الفن والسياسة. 

ورفض محمد عشوب ما جاء على لسان الفنانة نجلاء فتحي فى أحدي التسريبات الصوتية التى تحدثت فيها عن الفنان عادل إمام .

داليا مصطفي: حققت حلم الكوميديا فى بيت فرح.. ودراما المنصات أفادت التليفزيون

أكدت الفنانة داليا مصطفي ان دراما خلقت نوع من المنافسة مع الدراما التليفزيونية ، مما أدي الى ارتفاع جودة الاعمال فى كلاهما . 

وتابعت داليا مصطفي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد :ان الاعمال الدرامية التى تعرضت على المنصات جعلت القائمين على الدراما التليفزيونية يقدمون افضل ما لديهم ، ففي أحدي السنوات كان هناك معانأة فى السيناريوهات ، ولكن بعد ما حدث فى دراما المنصات الامر أختلف كلياً .

مسلم يتصدر وعمرو مصطفي يلاحقه في الأعلي مشاهدة على يوتيوب

دخل عدد من الفنانين قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد ان قاموا بطرح اغانيهم خلال الايام الماضية . 

وشهت القائمة منافسة بين ثلاثة أغاني تواجدوا فى قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، هم “قلب في الدفاتر ” لـ مسلم ، “ يا دايرة ” لـ عمرو مصطفي ، وأغنية قمر ومنور لـ رامي جمال . 

 

 

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