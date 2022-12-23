عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

احتفل مدرب حراس مرمي منتخب مصر، الكابتن عصام الحضري بعقد قران ابنته شاهندا في حفل عائلي اقتصر على حضور المقربين فقط، ومن المقرر أن تحتفل الأسرة بحفل زفاف كبير قريبا.

يأتي ذلك بعد عام من احتفال الكابتن عصام الحضري بخطبة ابنته شاهندا على شاب يدعى عمرو صلاح، وحضره العديد من الشخصيات العامة.

حضر عصام الحضري مباريات كأس العالم في قطر خلال الفترة الماضية، برفقة زوجته، وحرص على دعم منتخب المغرب في مبارياته الهامة.

احتفلت شدوي أبنة عصام الحضري بحفل خطوبتها بأحد الفنادق الكبرى العام الماضي، بالقاهرة الجديدة وسط حضور عدد كبير من المشاهير و الأصدقاء و الأقارب.

أطلت شدوي أبنة الحضري في حفل خطوبتها بإطلالة رائعة و مميزة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة باللون البيدج و أتسم التصميم بأنه مطرز بالكامل و بذيل طويل من الخلف، مما كشف قوامها الرشيق.