نشرة الفن..خطوبة شذى وكتب كتاب ابنة الحضري وتوقف فيلم أحمد عز "الملجأ"

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها خطوبة الفنانة شذى وكتب كتاب ابنة الحضري وسبب توقف فيلم أحمد عز "الملجأ" .

احتفل مدرب حراس مرمي منتخب مصر، الكابتن عصام الحضري بعقد قران ابنته شاهندا في حفل عائلي اقتصر على حضور المقربين فقط، ومن المقرر أن تحتفل الأسرة بحفل زفاف كبير قريبا.

تخطى فيلم Avatar الجديد التوقعات المسبقة له، وبدء في شق طريقه السريع نحو تحقيق مليار دولار في شباك التذاكر العالمي بعد أقل من أسبوعين على منافسته في دور العرض.

احتفلت المطربة شذى بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني اسمه وليد، مساء الخميس، ونشرت صور وفيديوهات من الحفل الذي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

فاجأ الفنان طارق الدسوقي الإعلامية راغدة شلهوب بعرض زواج على الهواء، أثناء استضافته في برنامجها “نص الكلام” بكلمات غزل واضحة.

كشفت المنتجة آلاء لاشين سبب وقف تحضيرات فيلم الملجأ من بطولة الفنان أحمد عز، بعد الإعلان عن تفاصيله منذ عدة أشهر، والاستعداد للتصوير.

تفوق الموسم الثالث من مسلسل Emily in Paris على أحداث الجزأين الأول والثاني، وأنهى حلقاته الـ 10 بمواقف ومشاهد مثيرة تنذر بعمل رابع مليء بالمفاجآت.