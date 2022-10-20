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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الدسوقي مازحا: تزوجت مرتين بس أقسم بالله حرمت ومش هعملها تالت

طارق دسوقي
طارق دسوقي

كشف الفنان طارق دسوقي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مؤكدا أن حياة الشخصية لا يعرف عنها البعض الكثير. 

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وأضاف طارف دسوقي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc"، أن تزوجت مرتين، ولكني الآن سنجل، وعلاقتي جيدة بزوجاتي السابقتين للغاية، وتزوجت مرتين بس أقسم بالله حرمت ومش هعملها تالت.

وتابع الفنان طارق دسوقي، أن العام الماضي اعتذرت عن أحد الأعمال الرمضانية، لأنه لم يُكتب فيه سوى 10 حلقات فقط، وكانوا يصورون المسلسل على الهواء، وهذا الأمر كان صعبا، وحتى طلبت من المخرج والمؤلف أن يقولون لي تتابع الأحداث، ولكنهم لم يعلموا".

 

يجب أن يعي كل القائمين على الدراما

 

وأكمل الفنان طارق دسوقي، أن يجب أن يعي كل القائمين على الدراما، أننا ليس لدينا وسيلة أخرى سوى الدراما لبناء الوعي والتأثير فيه، ونحتاج إلى تجديد الخطاب الثقافي والديني في المساجد والكنائس، وكذلك الإعلام.

 

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