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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوأنتي معنديش مانع.. فنان شهير يفاجئ راغدة شلهوب بعرض زواج| فيديو

راغدة شلهوب
راغدة شلهوب

فاجأ الفنان طارق الدسوقي الإعلامية راغدة شلهوب بعرض زواج على الهواء، أثناء استضافته في برنامجها “نص الكلام” بكلمات غزل واضحة. 

 

وتحدث طارق الدسوقي عن وضعه المالي في برنامج نص الكلام، وقال إنه لم يهتم بجمع الكثير من المال لكنه لديه ما يكفيه من أعماله داخل وخارج مصر، ما يسمح له بتقديم أعمال قليلة ويغيب بالسنوات. 

 

وأكد طارق الدسوقي في مقابلته مع راغدة شلهوب، على أن تصريح رصيده في البنك زيرو قاله من قبل في لقاء تلفزيوني من قبيل الهزار، أي أنه لا يملك الكثير ولكنه ليس مفلسا. 

 

 

وأوضح طارق الدسوقي، أنه لا يفكر بالزواج مرة ثالثة، موجها حديثه للإعلامية راغدة شلهوب:" لو عاوزة تحمسيني للمرة الثالثة.. لو انتي معنديش مانع". 

 

وقال طارق الدسوقي إنه تزوج لأول مرة واستمر 12 عاما وأنجب ولد وبنت، ولكن بعد عامين تزوج للمرة الثانية لمدة 12 عاما أخرى، وأنجب ولد وبنت آخرين، موضحا:" طلعت هي هي"، مشيرا إلى أن أبنائه يحبون بعضهم وهو كل شيء بالنسبة لهم. 

راغدة شلهوب طارق الدسوقى عرض زواج برنامج سر الكلام أعمال طارق الدسوقى

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