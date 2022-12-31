عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 12 صاروخ كروز أطلقته روسيا

صاروخ كروز
صاروخ كروز

أعلن الجيش الأوكراني تمكن قوات الدفاع الجوي اليوم السبت من إسقاط 12 صاروخ كروز من أصل 20، أطلقتها روسيا على أوكرانيا.


وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني - عبر تطبيق تليجرام، حسب ما نقلته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية - إن روسيا شنت مجددا هجومًا صاروخيًا مكثفًا على أهداف مدنية في بلدنا. 


وأضاف أنه وفقًا للمعلومات الأولية، أطلقت القوات الروسية أكثر من 20 صاروخ كروز باستخدام قاذفات استراتيجية من طراز /تي يو- 95 إم إس/ من بحر قزوين وأنظمة صاروخية أرضية. 
وذكر أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت ستة صواريخ في منطقة كييف وخمسة في منطقة جيتومير وواحد في منطقة خميلنيتسكي.


وتابع: إنه وفقًا للإدارة العسكرية لمدينة كييف، قُتل شخص وأصيب 16 آخرون في هجوم صاروخي على العاصمة الأوكرانية في 31 ديسمبر. أما الهجوم الصاروخي الذي استهدف منطقة خميلنيتسكي، أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.


وفي المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن روسيا وصلت إلى النقطة التي يتعين عليها فيها "إما التنازل عن كل شيء أو القتال". 


وأضاف بوتين - أثناء زيارته للمنطقة العسكرية الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - أنه لا يمكننا الاستسلام ويجب أن نمضي قدمًا. 


وتابع: "لقد تم دفع روسيا إلى هذا الحد. إما أن تتخلى عن كل شيء أو نقاتل. ولكن طالما لدينا أشخاص مثلكم - بالطبع، لا يمكننا التخلي عن أي شيء. نحن فقط بحاجة للقتال، أمضو قدما -بحكمة وهدوء".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار بـ 23 جنيهًا والذهب أقل من 1000.. 3 مفاجآت تسعد المصريين

بعد توقف المضاربة .. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم السبت 31-12-2022

تعرف على عقوبة الفعل الفاضح بالطريق العام

مش كفاية المنشطات.. مأساة هناء: الجيران بتسمع كل ألفاظه وكلامه

موعد تطبيق قانون الزواج الجديد 2023 ورسوم صندوق الأسرة

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية حول انتقال عبدالله السعيد للزمالك

بمشاركة كهربا.. منتخب غانا يكتسح الأهلي 3-1 ودياً

انفراجة.. الحكومة تزف بشرى عن أزمة الدولار وتراجع الأسعار

ترشيحاتنا

وزير النقل: ميناء شرق بورسعيد يحتل المركز الـ15 عالميًا

بـ راتب 276 ألف جنيه .. فرص عمل ذهبية بالسعودية | اعرف التخصصات

سعر هيونداي i20 موديل 2022 في مصر .. صور

حنان مطاوع تتحدث عن أمنياتها في العام الجديد 2023 ونجاحاتها خلال 2022

تحديث مؤشر الفقر.. وزارة التخطيط تطلق العديد من الخدمات والمبادرات خلال 2022

أفضل أدوية علاج الربو عند الأطفال .. للأزمات الحادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد دراسات السكري لعام 2022 .. أدوية جديدة للقضاء على المرض .. وعلاقة غريبة تربطه بمشاكل المعدة والسرطان

الشوكولاتة تساعد على إنقاص الوزن| دراسة غريبة

موعد تطبيق قانون الزواج الجديد 2023 ورسوم صندوق الأسرة

طبيب هندي ينجح في إعادة رجل للحياة بعد 10 دقائق من توقف نبضه|شاهد

فيديو

تحذير عاجل .. طقس شديد البرودة وأمطار على بعض المناطق |تغطية خاصة

تفاصيل انتقال رونالدو لـ النصر السعودي وأزمة الإيقاف | فيديو

الحضن الأخير.. مشهد يدمي القلوب بين فتاة بورسعيد ووالدتها| فيديو

شاب يفقد حياته في المقطم بسبب منشور على فيس بوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

اﻟﻤﺰﻳﺪ