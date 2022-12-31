الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 12 صاروخ كروز أطلقته روسيا

أعلن الجيش الأوكراني تمكن قوات الدفاع الجوي اليوم السبت من إسقاط 12 صاروخ كروز من أصل 20، أطلقتها روسيا على أوكرانيا.



وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني - عبر تطبيق تليجرام، حسب ما نقلته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية - إن روسيا شنت مجددا هجومًا صاروخيًا مكثفًا على أهداف مدنية في بلدنا.



وأضاف أنه وفقًا للمعلومات الأولية، أطلقت القوات الروسية أكثر من 20 صاروخ كروز باستخدام قاذفات استراتيجية من طراز /تي يو- 95 إم إس/ من بحر قزوين وأنظمة صاروخية أرضية.

وذكر أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت ستة صواريخ في منطقة كييف وخمسة في منطقة جيتومير وواحد في منطقة خميلنيتسكي.



وتابع: إنه وفقًا للإدارة العسكرية لمدينة كييف، قُتل شخص وأصيب 16 آخرون في هجوم صاروخي على العاصمة الأوكرانية في 31 ديسمبر. أما الهجوم الصاروخي الذي استهدف منطقة خميلنيتسكي، أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.



وفي المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن روسيا وصلت إلى النقطة التي يتعين عليها فيها "إما التنازل عن كل شيء أو القتال".



وأضاف بوتين - أثناء زيارته للمنطقة العسكرية الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - أنه لا يمكننا الاستسلام ويجب أن نمضي قدمًا.



وتابع: "لقد تم دفع روسيا إلى هذا الحد. إما أن تتخلى عن كل شيء أو نقاتل. ولكن طالما لدينا أشخاص مثلكم - بالطبع، لا يمكننا التخلي عن أي شيء. نحن فقط بحاجة للقتال، أمضو قدما -بحكمة وهدوء".