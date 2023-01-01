طلبات إحاطة واقتراحات برغبة للنواب أمام البرلمان.. نائب: وجود دورة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحياة الأسرية ضرورة قصوى.. وآخر يطالب بضرورة وجود رقابة على الأدوية

أول تحرك برلماني بشأن فرض إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج

طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن وجود أدوية مغشوشة فى السوق بها شوائب

طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن ضرورة دعم الدولة لمرضى الأورام والسرطانات

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطـلـب إبداء اقتراح برغبة إلى وزير العدل ووزير التضامن الاجتماعي بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.

وأوضحت عطوة فى بيان صحفى لها أنه ونظرًا لما تعانيه الأسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسري وما يسببه من تأثير على السلامة والصحة النفسية للأبناء، وتفعيلا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إيجاد السبل الجديدة لتعزيز الحياة الاسرية والقضاء على مشكلات الزواج الصحية والنفسية، ومن هذا المنطلق أصبح وجود دورة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحياة الأسرية ضرورة قصوى.

وأكملت عضو مجلس النواب أن الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين علي الزواج علي كيفية اختيار الشريك الآخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز علي الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم على المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.

واقترحت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تكليف وزارتي التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الازهر الشريف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشرع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، علي أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لانعقاد الزواج.

وأضافت مايسة عطوة أنه يمكن البدء في تنفيذ البرنامج تدريجيًا، كمثل، أن يكون البرنامج التأهيلي اختياريا في بادئ الامر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، علي أن يصبح اجباريًا علي جميع المقبلين علي الزواج فيما بعد.

وقال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن وجود أدوية مغشوشة فى السوق بها شوائب ، تسبب أضرار للمرضى.

وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عدد من المرضى توفوا بسبب تناول مثل هذه الأدوية المغشوشة ، مؤكدا على ضرورة وجود رقابة على الأدوية وأن يقوم المرضى بشرائها من مصادر موثوق بها.

وقال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة بشأن مرضى الأورام والسرطانات ، وضرورة دعم الدولة لهم ، لأن هناك من يشترى الأدوية على حسابه.

وطالب الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة إنتاج أدوية الأورام والسرطانات فى مصر ، خاصة وأن سعر هذه الأدوية غالى على المواطن.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة يوم الإثنين المقبل الموافق 2 يناير 2023.

جاء ذلك بعدما انتهى السيد القصير وزير الزراعة من الرد على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من الأعضاء والتي تم استعراضها خلال الجلسة العامة الماضية.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية قد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الـ 8 سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.