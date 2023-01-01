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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض كبير.. تراجع أسعار الأرز | كم يصل سعر الكيلو اليوم؟

أسعار الأرز
أسعار الأرز

استمرت أسعار الأرز فى التراجع  اليوم الأحد 1 يناير 2023 ، وذلك بعد قلة الطلب عليه ، وضخ الحكومة كميات كبيرة فى منافذها على مستوى الجمهورية، سواء فى منافذ الزراعة أو التموين أو غيرها من المنافذ.

وتنخفض أسعار السلع عن نظيرتها بالأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 20 و30%، وذلك بناءً على تعليمات من السيد القصير، وزير الزراعة.
 

أسعار الأرز بمنافذ وزارة الزراعة 

يتراوح سعر الأرز من 12 لـ 15 جنيها على حسب نوعه ويتم طرح الأرز (حبة رفيعة) بـ 12 جنيهًا للكيلو، وأرز (حبة عريضة) بـ 15 جنيهًا للكيلو، ويتم طرحه بوزن كيلو و25 كيلو أيضًا، وذلك وفقا لتصريحات سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

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أسعار الأرز بالأسواق

 

وتراجع سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3%، بسعر يصل لـ 300 جنيه بالطن، وتراجعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، بمقدار من 100 : 200 جنيه بالطن ، وانخفضت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة ليسجل سعر الطن 9.800 جنيه،  أي بمقدار هبوط 200 جنيه بالطن.

 

وتراجعت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 14.900 جنيه، بدلًا من 15.200 جنيه، أي بمقدار هبوط 300 جنيه .
 

الأرز

أسعار الأرز للمستهلك

يصل سعر الكيلو إلى 18 جنيهًا ، ومن المتوقع انخفاض أسعاره بشكل أكبر ، بعد انخفاض أسعار الأرز الجملة.

 

ويقول الدكتور علاء البحراوى أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الأرز خلال أيام، وذلك بعد القرارات الحكومية الصارمة التي اتخذتها الدولة ضد محتكري سلعة الأرز
 

الأرز

وأضاف "البحراوي" خلال تصريحات لـ "صدي البلد"، أن الحلقات الوسيطة والتجار هم من يخلقون أزمات بالسلع وليس المزارعين، موضحا أن تجار الأرز يرغبون فى رفع أسعاره للسيطرة على السوق.

 

وأشار أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة، إلي أن وزارة الزراعة توفر الأرز حيث تم زراعة أكثر من مليون فدان من الأرز.

الأرز
الارز الأرز الأبيض لزراعة منافذ الزراعة اسعار الارز الحكومة

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