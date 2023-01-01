بسبب تصرفاتها الاستفزازية.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو الجيش للانتقام من بيونج يانج

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأحد، إن بيونج يانج مستمرة في تجاربها الصاروخية الاستفزازية.

وحث زعيم كوريا الجنوبية جيش بلاده على الرد على استفزازات بيونج يانج بشكل انتقامي وواضح.

وقد أجرت اللجنة الاقتصادية الثانية في جمهورية كوريا الشمالية اختبارات على مدار اليوم وأمس لإطلاق قاذفات صواريخ متعددة ضخمة للغاية لفحص أدائها.



وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن القذائف الثلاثة التي تم إطلاقها أمس، أصابت بدقة جزيرة مستهدفة في البحر الشرقي لكوريا، مما يدل على أدائها القتالي.



وأضافت الوكالة أنه في فجر اليوم، أطلقت وحدة مدفعية في المنطقة الغربية من الجيش الشعبي الكوري قذيفة واحدة باتجاه البحر الشرقي لكوريا.