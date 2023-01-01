عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تصرفاتها الاستفزازية.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو الجيش للانتقام من بيونج يانج

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأحد، إن بيونج يانج مستمرة في تجاربها الصاروخية الاستفزازية.

وحث زعيم كوريا الجنوبية جيش بلاده على الرد على استفزازات بيونج يانج بشكل انتقامي وواضح.

وقد أجرت اللجنة الاقتصادية الثانية في جمهورية كوريا الشمالية اختبارات على مدار اليوم وأمس لإطلاق قاذفات صواريخ متعددة ضخمة للغاية لفحص أدائها.

 

كوريا الجنوبية: نجاح إطلاق تجريبي لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب

رغم أسلحة بيونج يانج الفتاكة.. كوريا الجنوبية تتوعد بالرد على هجمات جارتها الشمالية


وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن القذائف الثلاثة التي تم إطلاقها أمس، أصابت بدقة جزيرة مستهدفة في البحر الشرقي لكوريا، مما يدل على أدائها القتالي.
 

وأضافت الوكالة أنه في فجر اليوم، أطلقت وحدة مدفعية في المنطقة الغربية من الجيش الشعبي الكوري قذيفة واحدة باتجاه البحر الشرقي لكوريا.

كوريا الشمالية صواريخ كوريا الجنوبية زعيم كوريا بيونج يانج رئيس كوريا الجنوبية البحر الشرقي يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 560 جنيهًا|تراجع تاريخي لـ الذهب أول السنة الجديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

كشف ملابسات فيديو ممارسة شاب وفتاة أعمالًا منافية للآداب في الطريق العام

الدولار بـ 23 جنيهًا والذهب أقل من 1000.. 3 مفاجآت تسعد المصريين

العلاوات الخمس.. حكم تاريخي ينتظره أصحاب المعاشات.. والزيادة 80%

قرار جديد من عبد الله السعيد بعد مفاوضات الزمالك

رغم الخسارة أمام غانا.. بشرى سارة لجماهير الأهلي عن عودة نجم خط الوسط

فسق وفجور وفعل فاضح .. اتهامات الشاب والفتاة بطليّ فيديو كوبري الساحل

خبيرة أبراج : الأسد الأكثر حظا عاطفيا في 2023.. وهذه نصيحتي لمواليد العذراء

موضوعات متعلقة

يول: ردود فعل حازمة تجاه بيونج يانج إذا أقدمت على استخدام الأسلحة النووية

سول: ندرس تشديد العقوبات على كوريا الشمالية إذا أجرت التجربة النووية المحتملة

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين بالتزامن مع زيارة هاريس للجارة الجنوبية

نائبة الرئيس الأمريكي تصل إلى سول في زيارة للتأكيد على قوة تحالف البلدين

بدء مناورات بحرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي يشكل عدوانًا استفزازيًا

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان

قد يضرب حاملة طائرات أمريكية..كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيا باتجاه بحر اليابان

ترشيحاتنا

ترقب عالمي.. رونالدو يصل السعودية اليوم للانضمام إلى النصر

الجملى بـ 100 جنيه| أسعار اللحوم البلدي والمجمدة بالأسواق ومنافذ الزراعة

بسبب تصرفاتها الاستفزازية.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو الجيش للانتقام من بيونج يانج

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 1 - 1 - 2023| فيديو

طالب بالإعدادية يبتكر مشروع تربة بديلة للزراعة من المخلفات الورقية.. تفاصيل

مصطفى محمد في مهمة جديدة مع نانت أمام أوكسير في الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواقف لا تنسى في سيرة أتاتورك.. أغلق المدارس الإسلامية ومنع لغة القرآن

سعر خيالي.. جاكت محمد رمضان يثير الجدل بحلقة مني الشاذلي في رأس السنة

بملابس بديعة مصابني.. سمية الخشاب تهنئ متابعيها بالعام الجديد

شاهد.. أحفاد هيفاء وهبي في الاحتفال برأس السنة

فيديو

بعد خلاف 5 سنوات.. قصة الصلح بين أصالة وإليسا في السعودية

شفاف وقصير وملاية لف.. إطلالات غريبة ظهر بها النجوم في 2022 |فيديوجراف

بعد سوء التفاهم.. أصالة ترقص مع إليسا في ليلة رأس السنة

إنقاذ حياة الآلاف .. تفاصيل نجاح أول زراعة رئة في مصر |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

اﻟﻤﺰﻳﺪ