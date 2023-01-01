الأزهر للفتوى: قدمنا جهودا مكثفة في قضايا دعم الأسرة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنه قدم جهودا مكثفة في دعم قضايا الأسرة المصرية، من خلال وحدة لم الشمل المعنية بإنهاء النزاعات الأسرية والزوجية، ومن خلال التوعية الأسرية والمجتمعية التي جاب بمحتوياتها المتخصصة محافظات وجامعات مصر، ومن خلال تدريب المقبلين على الزواج والمتزوجين.



كثف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جهوده خلال عام 2022م في إطار رؤيته ورسالته التي تنطلق من عالمية الأزهر، وجاءت جهود المرصد في مجال مكافحة التطرف بمختلف صُوره على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ لتحقيق السلام العالمي في إطار من الوسطية والاعتدال التي يتميز بها الأزهر الشريف، وترسيخ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتعظيم رسالته القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والأخوة الإنسانية، وتعزيز مكانة مصر العالمية في مجال مكافحة التطرف وبناء السلم المجتمعي.

وخلال عام 2022م أصدر مرصد الأزهر (20) إصدارًا عربيًّا وأجنبيًّا لإبراز سماحة الإسلام ومكافحة الإسلاموفوبيا، و(465) إصدارًا بالعربية واللغات لدعم القضية الفلسطينية وتفكيك الفكر المتطرف، ومواصلة إصدار مجلة «مرصد» وبلغ عدد إصدارات حتى الآن 38 عددًا في مكافحة الإرهاب والإسلاموفوبيا، ومجلة (Step Forward) للإجابة على التساؤلات الفكرية بالإنجليزية والفرنسية، مع تكثيف جهود مرصد الأزهر على مواقع التواصل لترجمة وإبراز جهود مصر والأزهر في مكافحة التطرف، و(187) حملة إلكترونية بـ(13) لغة لنشر تعاليم الإسلام ودعم القضايا المجتمعية والدولية، و(58) ندوة وورشة تثقيفية للشباب، و(54) مشاركة إعلامية لإبراز جهود المرصد، و(40) دورة تدريبية لتطوير الأداء المهني للباحثين بالمرصد، و(35) زيارة محلية وأجنبية.

20 إصدارًا عربيًّا وأجنبيًّا لإبراز سماحة الإسلام ومكافحة الإسلاموفوبيا

بلغ عدد إصدارات المرصد من الكتب العربية والأجنبية (20) كتابًا أبرزها «الإسلام دين الرحمة لا دين السيف» باللغة الإنجليزية، يبين أساس عقيدة التوحيد في الإسلام وعالمية رسالة الدين الإسلامي وكفالته لحرية الاعتقاد، وأسس الوسطية في العقيدة الإسلامية من خلال بيان مدى سماحته ورحمته ورأفته بالأخر، مسلطًا الضوء على مفهوم «الآخر» من المنظور الإسلامي، لينتقل السياق تباعًا للحديث عن الجهاد في الإسلام وحكمه ومشروعيته وصوره وأخلاقياته.

كما أصدر المرصد كتاب «تطور ظاهرة الإسلاموفوبيا في إسبانيا خلال عامي 2020 و2021- دراسة تحليلية» باللغة الإسبانية، حيث يتناول الكتاب تطور قضية الإسلاموفوبيا في العامين 2020 و2021 على مستوى الممارسات العنصرية والاعتداءات التي تمارس ضد المسلمين رجالًا ونساء، وكذا على المستوى الإعلامي، وتأثيرات ذلك على صورة المسلمين في إسبانيا وأوروبا.

وجاء كتاب «الصراعات العالمية ما بعد الكوفيد تحت مجهر مرصد الأزهر» باللغة الإسبانية ليتناول العديد من المحاور، وتأتي الصعوبات والتحديات التي تواجه الجمعيات الإسلامية في إسبانيا من أبرز تلك المحاور التي تصدرت عناوين الصحف الإسبانية في فترة ما بعد وباء «كورونا»، ثم يأتي بعد ذلك محور اللاجئين وتدهور أوضاعهم على جميع الأصعدة الثقافية والتعليمية والاجتماعية بسبب تقاعس العديد من الدول الأوروبية عن حل أزمتهم الإنسانية، وأخيرا يأتي محور الجماعات الإرهابية، والتهديدات التي تطلقها من حين لآخر ضد إسبانيا، فضلا عن أزمة العائدين من داعش.

وألقى كتاب «الإسلام في الصين.. علماء وأعلام» باللغة الصينية- الضوء على جهود المسلمين في الصين وأثرهم في تاريخ الصين، ودورهم في تكوين الثقافة الإسلامية الصينية داخل المجتمع الصيني، من خلال سرد حقيقي وواقعي لحياتهم والدور الذي لعبوه داخل المجتمع الإسلامي خاصة والمجتمع الصيني بشكل عام.