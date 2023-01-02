احمي أطفالك في سناب شات Snapchat بهذه الطرق

قد يتعرض الأطفال في تطبيق سناب شات Snapchat للعديد من المخاطر عند استخدام التطبيق من خلال نشر المحتوى الخاصة بهم ومشاركته، حيث يعد سناب شات وغيره من منصات التواصل الاجتماعي فضاء مفتوحا لعرض المحتوى الذي قد يكون غير مناسب بالإضافة إلى انتهاك الأمان الخاص بهؤلاء الأطفال.

ولا يحتوي سناب شات Snapchat على ميزات أبوية لتمكين مراقبة أطفالهم لتعزيز أمان أطفالهم على الإنترنت، مثل تطبيقات أخرى مثل تيك توك، ولكن بحسب موقع Cyber Purify فإن هناك عدد من الخطوات التي يمكنها الحفاظ على طفلك في سناب شات:

إعداد المصادقة الثنائية



وتعد المصادقة الثنائية هي ميزة أمان اختيارية، وعند تمكينها سيُطلب من طفلك إدخال رمز تسجيل الدخول، وسيرسل سناب شات لطفلك رمز تسجيل الدخولكرسالة نصية قصيرة ، أو يمكن لطفلك الحصول عليه من تطبيق مصادقة خاص على أجهزته، ويمكن تفعيل الميزة من خلال :

ادخل على شاشة الملف الشخصي لطفلك ، انقر على أيقونة

انقر فوق المصادقة الثنائية

اضغط على متابعة

الحد من مشاركة الموقع



وتعد من أحد أهم إعدادات أمان سناب شات التي يجب على الآباء تفعيلها، هي منع طفلك من مشاركة موقعه مع الغرباء، الأمر الذي يعرض طفلك لمشكلات كبيرة، وقد يتم اساءة استخدام الموقع من قبل الهاكرز، وللقيام بذلك يجب :

الدخول على شاشة الملف الشخصي لطفلك ، انقر على أيقونة

حدد من يمكنه رؤية الموقع

حدد الأشخاص الذين يريد طفلك مشاركة موقعهم معهم

تحديد من يمكنه رؤية قصص طفلك



ويمكن لمستخدمي سناب شات الذين أضفتهم فقط من يمكنهم رؤية القصص الخاصة بطفلك، ويمكن تحديد من يمكنه رؤية قصص طفلك من خلال هذه الإعدادات :