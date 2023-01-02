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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : تدريب الطلاب ذوي الهمم على الحرف اليدوية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة القوى العاملة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية التنسيق والتعاون بين مديريتي القوى العاملة والتربية والتعليم لتدريب الطلاب ذوي الهمم على الحرف اليدوية والتفصيل ، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون بين القطاعين في هذا الشأن، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات والفعاليات التي يستفيد منها المجتمع  بكافة فئاته والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين عامة خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى ضرورة تدريب الشباب والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة على الحرف اليدوية والتراثية إحياء ودعماً للقرى المنتجة وتوفير فرص عمل جديدة لهم وتمكينهم اقتصادياً وفقاً للامكانات المتاحة خاصة الحرفيين منهم.

جاء ذلك خلال لقاءه بعلي سيد وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وناقش اللقاء، ما تم تنفيذه بمديرية القوى العاملة بالمحافظة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والخطة الموضوعة للفترة القادمة في المجالات المختلفة.

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كما وجه محافظ أسيوط ، وكيل وزارة القوى العاملة بإستمرار متابعة الإجراءات الخاصة بالمتلقى التوظيفي السابق الذي تم تنفيذه الفترة الماضية والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لإحتياجات تلك الشركات.

ولفت إلى أهمية بذل مزيد من الجهد وتوحيد الجهود في هذا الشأن بالتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون والتشبيك بين كافة الجهات المعنية للوقوف جنباً إلى جنب بجوار مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق وإنجاح الفعاليات المختلفة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

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