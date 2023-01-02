ببوت من الفرو.. درة تبرز رشاقتها في جلسة تصوير للعام الجديد

خطفت الفنانة درة الأنظار في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وذلك عقب نشر أحدث جلسة تصوير لها للعام الجديد 2023.

وظهرت درة في الصور مرتدية فستان أبيض جذاب، مع بوت من الفرو باللون البينك، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وعلقت درة علي الصور كاتبة: “في عام 2023 اتمني أن تجدوا الوقت لتصبحوا سعداء وليس فقط أقوياء، وشكرًا علي حبكم وتمنياتكم التي تصل إلي قلبي”.

على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.