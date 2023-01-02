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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدور رواية أكابيللا للكاتبة مي التلمساني

صدى البلد

 أصدرت دار الشروق مؤخرًا رواية «أكابيللا» للروائية مي التلمساني.

 تقول د. شيرين أبو النجا عن الرواية:
«أكابيللا» نص يتحدى كافة المسلمات السردية التي تدرب عليها المتلقي، فعليه أن يفهم بداية أن كلمة أكابيللا تنتمي لعالم الأصوات الموسيقية، وتعني الغناء بشكل فردي بدون مصاحبة آلة. فكأن الفردية تعلن عن نفسها منذ البداية ليجد القارئ نفسه وحيدًا في مواجهة النص، لا يملك سوى ذاته ويوميات عايدة التي تعيد ماهي كتابتها أو بالأحرى نسخها على الكمبيوتر.
- ماهي وعايدة صديقتان متناقضتان لكنهما مكملتان لبعضهما البعض. تمثل عايدة الكائن في خفته بكل تناقضاته وحزنه وفرحه وانتهازيته والتباسه ومتعة الوجود بجانبه ورغبة الابتعاد عنه في آن. وتأتي ماهي من عالم يتمثل القيم البورجوازية الصارمة المعتمدة على الخطأ والصواب والمفروض وغير المقبول. في هذا الاحتكاك الدائم بين الصديقتيْن، تكشف عايدة عن تلذذها بكشف بورجوازية ماهي، وتتأرجح ماهي ما بين الاستكانة لعالمها الصغير المنضبط وما بين العبور للضفة الأخرى حيث العالم الأصدق والأرحب.

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سيرة ذاتية


مي التلمساني (1965-)؛ روائية وناقدة مصرية مقيمة في كندا منذ عام 1998 حيث تعمل أستاذًا للدراسات السينمائية بجامعة أوتاوا. نالت جائزة الدولة التشجيعية وجائزة أرت ماري الفرنسية عن روايتها «دنيا زاد»، وحصلت في عام 2021 على وسام الآداب والفنون برتبة فارس من الحكومة الفرنسية.
لها أربع روايات: «دنيا زاد»، و«هليوبوليس»، و«أكابيللا»، و«الكل يقول أحبك»، وثلاث مجموعات قصصية: «نحت متكرر»، و«خيانات ذهنية»، و«عين سحرية»، فضلًا عن كتاب اليوميات «للجنة سور»، وعدد من الترجمات والدراسات الأكاديمية بالعربية والإنجليزية والفرنسية. وقد ترجمت أعمالها الأدبية والنقدية إلى عدة لغات.

أكابيللا مي التلمساني دار الشروق صدور رواية أكابيللا شيرين أبو النجا

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