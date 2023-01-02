وكيل وزارة الرياضة بالدقهلية تلتقي بفريق إدارة شباب "YLY"

التقت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بديوان عام المديرية فريق شباب يدير شباب "YLY" بمحافظة الدقهلية.

وذلك بحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب و محمد فوزى منسق فريق "YLY" بالدقهلية.

وفى البداية قدم الفريق التهنئة للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على ثقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتوليها منصب وكيل الوزارة بالدقهلية.

وناقشت وكيل الوزارة خطة العمل في المرحلة القادمة مع فريق "YLY" من حيث الفعاليات والأنشطة والبرامج مع التأكيد على وجود أفكار ومبادرات مبتكرة وجديدة تصب في مصلحة منظومة الشباب والرياضة بالدقهلية مع التعاون والتواجد في جميع الفعاليات والمراسم التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأضافت وكيل الوزارة أن الهدف فى المرحلة القادمة، توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وتوعية وتثقيف الشباب، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، وعمل برامج تدريبية للشباب تهدف إلى إيجاد فرص عمل لهم من البيت أون لاين، يكون لها عائد مادي لهؤلاء الشباب، فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم.

IMG-20230102-WA0023

IMG-20230102-WA0021