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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن عواصف ثلجية جديدة وأعاصير تجتاح البلاد

عواصف ثلجية
عواصف ثلجية

حذرت الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الإثنين، من عواصف ثلجية جديدة وأعاصير تجتاح البلاد في الأيام المقبلة.

وقالت الأرصاد الجوية الأمريكية عبر “تويتر”، إنه “من المحتمل حدوث عواصف وأعاصير شديدة ورياح قوية، على طول منطقة أركنساس ولويزيانا وتكساس وجنوب وسط الجنوب”.

وأضافت:"هناك موجة من تساقط الثلوج والأمطار في السهول الوسطى والغرب الأوسط الأعلى. وسيستمر تساقط الثلوج بكثافة في منطقة فور كورنرز وولايات أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو ويوتا".

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت أجزاء كبيرة من أمريكا لسوء الأحوال الجوية على شكل موجة برد وهبوب رياح قوية وتساقط ثلوج.

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وانخفضت درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها في العديد من الولايات الأمريكي.

وأثرت التحذيرات الشديدة من الطقس، على ما يقدر بنحو 175 مليون أمريكي في الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد.

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