الهرشة السابعة.. تفاصيل مسلسل أمينة خليل في رمضان 2023

تستعد الفنانة أمينة خليل الفترة الحالية للتجهيز والتحضير لدخول السباق الرمضانى 2023 بمسلسل " الهرشة السابعة " .

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك في بطولته محمد شاهين، وعلي قاسم، وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي

أمينة خليل ومسلسل العائدون

يذكر أن الفنانة أمينة خليل شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2022فى مسلسل " العائدون "، من بطولة أمير كرارة، محمود البزاوي، محمود عبدالمغني، صبري عبدالمنعم،أحمد الأحمد، هاني رمزي، محمد فراج، ومحمد ممدوح ، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، وقد حقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه .

أما على المستوى السينمائى تواصل أمينة التحضير لفيلم " شماريخ "، الذي تقوم ببطولته بجانب آسر ياسين ،ومن إخراج عمرو سلامة .