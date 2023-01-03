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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنت فارد نفسك ليه؟.. طارق يحيى يهاجم فيريرا بعد الهزيمة من الزمالك

فيريرا
فيريرا

هاجم طارق يحيى، نجم  الزمالك السابق، النار ضد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب الهزيمة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف فى الدوري. 

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وقال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الزمالك»: «ليه بنحب نلعب في الفرقة ونعمل حاجات عشان نبان إننا جهابذه؟ ما نشتغل بالتشكيل الطبيعي، اللي لعبنا به في المباريات الماضية، هو أنا ليه مش بعمل الطبيعي وأخرج بره الصندوق وبعمل حاجات تنغص عليا عيشتي؟ ليه دايمًا بلعب في الفريق؟ إحنا بنلعب بـ يوسف أسامة نبيه وزيزو وسيف الجزيري، وشيكابالا، بديل يقلب المباراة وبنكسب».

وتابع: «ليه بنمشى ورا أمور بتخلينا وحشين؟ ليه بنلعب في الفرقة؟ عشان يتقال إننا جهابذة.. الزمالك مجاش في الشوط الأول بفعل فاعل، ومحدش يقولي متكلمش ومحدش يقولي متهاجمش، أنا هتكلم لأن اللي حصل مينفعش».

وتابع: «مين يجيب حق الجماهير اللي سافرت إلى أسوان وظلت بعيدة عن بيوتها 48 ساعة، هي الرسالة ماوصلتش لكم كلاعبين وجهاز فني؟، بهدلة الجماهير كان لازم تكون دافع لكم إنكم تاكلوا النجيلة، إحنا ليه دايمًا بنجري ورا سراب».

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ووجه طارق يحيى، رسالة إلى فيريرا، قائلًا: «مينفعش تتعامل مع الجهاز المعاون بهذه الدرجة،، أنا بتكلم بجد وومكن دي تكون أخر حلقة ليا»، موضحًا: «أسامة نبيه، وقف على الخط في الضربة حرة غير المباشر التي جاء منها هدف الزمالك، لتوجيه اللاعبين، فيريرا، طالبه بالجلوس وقاله (متتكلمش)».

وتابع طارق يحيي : «أنت فارد نفسك ليه كده! أنا ماحدش يلومني على اللي بقوله، أنا لما اتكلم كله يسكت، إحنا تعبنا وشقينا في النادي ده وجبنا بطولات، محدش يقولي ماتتكلمش، لأ هتكلم، إحنا هنفضل ساكتين لحد امتى».

وزاد: «إحنا كنا ماشين بشكل جيد السنة اللي فاتت، إيه إللي حصلك في دماغك، المستحقات بتاخدها انت واللعيبة، ومفيش حد مأخر عنك حاجة، مينفعش اللي بيحصل نادي الزمالك، يدخل فيه 3 أهداف من كرات ثابتة في مباراتين ليه! أنت لو بتلاعب ريال مدريد، مش هيدخل مرماك كرات ثابتة بهذا الشكل».

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وواصل: «اللعيبة اعترضت واتكلموا معاك في المحاضرة، وقالوا وقفتنا غلط، وانت ماسمعتش الكلام وكانت النتيجة إن إحنا شربنا 3 أهداف في مباراتين.. هو فيه إيه؟، هو “كن فيكون”، الجمهور ذنبه إيه؟».

وأردف: «محدش يزعل مني، انت عندي مش هتبقى أغلى من الزمالك، لو اللي بيتعمل ده من جهاز فني مصري؛ مش هيقعد 24 ساعة في الزمالك».

واختتم طارق يحيى، تصريحاته قائلًا: «مفيش حد يقولي ده بيجيب بطولات، لأ، جروس كان بيجيب بطولات ومشي، والبطولات في الزمالك عادي.. مفيش خط أحمر بعد الخسارة أمام أسوان، ومن حق مرتضى منصور التدخل في هذه الأمور، مفيش طبطبة، والزمالك أهم من أي حد».

طارق يحيي الزمالك جوسفالدو فيريرا أسوان فيريرا

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