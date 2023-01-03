عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وفاة شيخ المترجمين محمد عناني عن عمر 84 عامًا

المترجم محمد عناني
المترجم محمد عناني

رحل عن عالمنا اليوم عميد المترجمين الدكتور محمد عناني عن عمر يناهز الـ84 عامًا، بعد أن أثرى المكتبة العربية طوال حياته.  

 

محمد عناني.. أثر ممتد

 

ولد الدكتور محمد عناني عام 1939، وهو مترجن وناقد أكاديمي مصري ومسرحي، حيث ولد في مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة.

 

حصل الدكتور محمد عناني على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة القاهرة عام 1959، كما حصل على الماجستير من جامعة لندن عام 1970، وعلى الدكتوراه من جامعة ريدنغ عام 1975.

 

 صدر للدكتور محمد عناني أكثر من 130 كتابًا باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تنوعت ترجماته وأعماله الإبداعية.

 

كما عمل عناني كمراقب لغة أجنبية بخدمة رصد بي بي سي في كوفرشم (بيركشير) من عام 1968 إلى 1975 أثناء إكمال دراسة الماجستير والدكتوراه. 

 

 عاد عناني إلى مصر عام 1975 حيث عمل محاضراً للغة الإنجليزية في جامعة القاهرة، كما انضم أيضًا إلى اتحاد كتاب مصر. 

 

ترقى بعد ذلك إلى درجة أستاذ مساعد  للغة الإنجليزية عام 1981، ثم حصل على الأستاذية عام 1986. 

 

ترأَس عناني قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة بين عامي 1993 و1999.

 

كما تم انتخابه كخبير في مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1996. وكان المنسق الأكاديمي لبرنامج جامعة القاهرة الخاص بالترجمة الإنجليزية بين عامي 1997 و2009، والذي من خلاله ألف ونقح كل ترجمات وكتيبات التدريس الخاصة بالجامعة منذ عام 1997.

 

عمل بين عامي 1986 و2003 محررًا لسلسلة الأدب المعاصر – سلسلة الأعمال الأدبية العربية المترجمة إلى الإنجليزية – والتي صدر لها 75 عنوانًا نشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

 

منذ عام 2000 أصبح مسئولاً عن سلسلة «الألف كتاب الثاني» للترجمة إلى اللغة العربية، والتي تنشرها هيئة الكتاب المصرية.

 

وكتب عدداً من المسرحيات العربية، حيث عرضت في القاهرة والمحافظات المصرية (سبعة أصلية وثلاثة مُعدّلة وثلاثة مُترجَمة) بين عامي 1964 و2000. وكان محررا لمجلة المسرح المصري منذ عام 1986، ومحررا مشاركا للمجلة الثقافية الشهرية سطور من عام 1997 وحتى 2007

السعودية.. فتح باب التسجيل لأول معرض كتاب في المنطقة الشرقية

الكشف عن هياكل جنائزية فريدة في دولة بيرو.. تفاصيل

صدور كتاب «وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالم خالٍ من الصراعات»

أبرزها سلمان رشدي .. أحداث ثقافية عالمية مهمة في 2022

أبرزها المتحف المصري الكبير.. 3 مفاجآت تحملها الثقافة المصرية خلال 2023

تبعات الحرب الروسية.. الأوكرانيون في أوديسا يفككون نصبا تذكاريا لـ كاترين العظمى|تفاصيل

دعوات لإصلاح وتطوير صناعة الكتب في الجزائر

مؤتمر أدباء مصر الـ35 يفتتح فعالياته بـ حكايات من تاريخ الواحات

29 مرشحًا لعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

تفاصيل استعدادات حفل افتتاح مؤتمر أدباء مصر بمحافظة الوادي الجديد

جوائز حمد عناني

 

حصل عنيني على العديد من الجوائز الرفيعة ومنها: جائزة الدولة في الترجمة 1982، عن ترجمة ميلتون الفردوس المفقود إلى اللغة العربية، وحصل على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 1984، وجائزة بن تركي للتميز في الترجمة إلى الإنجليزية 1998 - تُمنَح من المملكة العربية السعودية برعاية جامعة الدول العربية، وحصل كذلك على جائزة الدولة للتفوق في الآداب 2002، وجائزة الملك عبد الله الدولية في الترجمة 2011.

جائزة منظمة جامعة الدول العربية (ALESCO) للعلوم والثقافة في الترجمة إلى الإنجليزية، بغداد 2013.

 

ترجمات محمد عناني

 

ألف وترجم محمد عناني العديد من الكتب والأعمال الإبداعية ومنها: 

النقد التحليلي – فن الكوميديا – الأدب وفنونه – المسرح والشعر – فن الترجمة – فن الأدب والحياة – التيارات المعاصرة في الثقافة العربية – قضايا الأدب الحديث – المصطلحات الأدبية الحديثة – الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق، ميت حلاوة – السجين والسجان – البر الغربي – المجاذيب – الغربان – جاسوس في قصر السلطان – رحلة التنوير – ليلة الذهب – حلاوة يونس – السادة الرعاع – الدرويش والغازية – أصداء الصمت.

 

ترجمات إلى اللغة العربية

ثلاثة نصوص من المسرح الإنجليزي – الفردوس المفقود – ريتشارد الثاني – روميو وجوليت – تاجر البندقية – عيد ميلاد جديد «التلى هييلي» – يوليوس قيصر – حلم ليلة صيف – الملك لير – هنري الثامن – تغطية الإسلام.

محمد عناني رحيل المترجم محمد عناني وفاة محمد عناني شيخ المترجمين محمد عناني محمد عناني يرحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه.. تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

تعليق مثير من خالد الغندور على تصريحات كولر عقب هزيمة الأهلي لبيراميدز

رضا عبد العال يخرج عن شعوره على الهواء بسبب مدرب الأهلي

بعد رمضان.. زيادة جديدة في الأجور ومفاجآت سارة للمواطنين| اعرف التفاصيل

سيشارك أمام المصري.. سيف زاهر يكشف آخر تطورات أزمة كهربا مع الأهلي

رد فعل رمضان صبحي على هجوم جماهير الأهلي قبل مباراة بيراميدز| شاهد

مهزلة.. مرتضى منصور: الزمالك استحق ركلتي جزاء في مباراته مع أسوان| تفاصيل

وصل 25 جنيهًا بعد 38|انهيار الدولار بالسوق السوداء.. وهذا سعره في البنوك

موضوعات متعلقة

السعودية.. فتح باب التسجيل لأول معرض كتاب في المنطقة الشرقية

الكشف عن هياكل جنائزية فريدة في دولة بيرو.. تفاصيل

صدور كتاب «وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالم خالٍ من الصراعات»

أبرزها سلمان رشدي .. أحداث ثقافية عالمية مهمة في 2022

أبرزها المتحف المصري الكبير.. 3 مفاجآت تحملها الثقافة المصرية خلال 2023

تبعات الحرب الروسية.. الأوكرانيون في أوديسا يفككون نصبا تذكاريا لـ كاترين العظمى|تفاصيل

دعوات لإصلاح وتطوير صناعة الكتب في الجزائر

مؤتمر أدباء مصر الـ35 يفتتح فعالياته بـ حكايات من تاريخ الواحات

ترشيحاتنا

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ2 مليون و354 ألف مواطن خلال2022

يشعل النيران في مخزن أقمشة بعابدين انتقاماً من صاحبه

أسعار البيض والفراخ اليوم الثلاثاء بالأسواق

مهاجم من الدوري البرتغالي.. من هو يعقوبو دبابة الأهلي الجديد؟

100 ألف على قوائم الانتظار.. إقبال أسطوري على تذاكر حفل تقديم رونالدو

مقتل زوجين من ليفربول باصطدام هليكوبتر مروع.. وتحرك عاجل من حكومة أستراليا|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها

كوارث صحية.. هذا ما تفعله الوسائد بك

لغز المليون جنيه|تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين عبدالله رشدي ومستشفى التجمع بعد وفاة زوجته

لن تتوقعها.. عادة يومية تهدد حياتك

فيديو

طرق مرعبة لغش الحليب بالأسواق.. تعرف عليها

طلاق وشائعة زواج.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تكشف أسرار حياتها |فيديوجراف

اختفت من السوشيال ميديا.. رد فعل البلوجر مريم جودة بعد تشريح جثة زوجها

إجازات شهر يناير.. قرار من الحكومة حول مناسبة عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ