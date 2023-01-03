وفاة شيخ المترجمين محمد عناني عن عمر 84 عامًا

رحل عن عالمنا اليوم عميد المترجمين الدكتور محمد عناني عن عمر يناهز الـ84 عامًا، بعد أن أثرى المكتبة العربية طوال حياته.

محمد عناني.. أثر ممتد

ولد الدكتور محمد عناني عام 1939، وهو مترجن وناقد أكاديمي مصري ومسرحي، حيث ولد في مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة.

حصل الدكتور محمد عناني على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة القاهرة عام 1959، كما حصل على الماجستير من جامعة لندن عام 1970، وعلى الدكتوراه من جامعة ريدنغ عام 1975.

صدر للدكتور محمد عناني أكثر من 130 كتابًا باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تنوعت ترجماته وأعماله الإبداعية.

كما عمل عناني كمراقب لغة أجنبية بخدمة رصد بي بي سي في كوفرشم (بيركشير) من عام 1968 إلى 1975 أثناء إكمال دراسة الماجستير والدكتوراه.

عاد عناني إلى مصر عام 1975 حيث عمل محاضراً للغة الإنجليزية في جامعة القاهرة، كما انضم أيضًا إلى اتحاد كتاب مصر.

ترقى بعد ذلك إلى درجة أستاذ مساعد للغة الإنجليزية عام 1981، ثم حصل على الأستاذية عام 1986.

ترأَس عناني قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة بين عامي 1993 و1999.

كما تم انتخابه كخبير في مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1996. وكان المنسق الأكاديمي لبرنامج جامعة القاهرة الخاص بالترجمة الإنجليزية بين عامي 1997 و2009، والذي من خلاله ألف ونقح كل ترجمات وكتيبات التدريس الخاصة بالجامعة منذ عام 1997.

عمل بين عامي 1986 و2003 محررًا لسلسلة الأدب المعاصر – سلسلة الأعمال الأدبية العربية المترجمة إلى الإنجليزية – والتي صدر لها 75 عنوانًا نشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

منذ عام 2000 أصبح مسئولاً عن سلسلة «الألف كتاب الثاني» للترجمة إلى اللغة العربية، والتي تنشرها هيئة الكتاب المصرية.

وكتب عدداً من المسرحيات العربية، حيث عرضت في القاهرة والمحافظات المصرية (سبعة أصلية وثلاثة مُعدّلة وثلاثة مُترجَمة) بين عامي 1964 و2000. وكان محررا لمجلة المسرح المصري منذ عام 1986، ومحررا مشاركا للمجلة الثقافية الشهرية سطور من عام 1997 وحتى 2007

جوائز حمد عناني

حصل عنيني على العديد من الجوائز الرفيعة ومنها: جائزة الدولة في الترجمة 1982، عن ترجمة ميلتون الفردوس المفقود إلى اللغة العربية، وحصل على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 1984، وجائزة بن تركي للتميز في الترجمة إلى الإنجليزية 1998 - تُمنَح من المملكة العربية السعودية برعاية جامعة الدول العربية، وحصل كذلك على جائزة الدولة للتفوق في الآداب 2002، وجائزة الملك عبد الله الدولية في الترجمة 2011.

جائزة منظمة جامعة الدول العربية (ALESCO) للعلوم والثقافة في الترجمة إلى الإنجليزية، بغداد 2013.

ترجمات محمد عناني

ألف وترجم محمد عناني العديد من الكتب والأعمال الإبداعية ومنها:

النقد التحليلي – فن الكوميديا – الأدب وفنونه – المسرح والشعر – فن الترجمة – فن الأدب والحياة – التيارات المعاصرة في الثقافة العربية – قضايا الأدب الحديث – المصطلحات الأدبية الحديثة – الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق، ميت حلاوة – السجين والسجان – البر الغربي – المجاذيب – الغربان – جاسوس في قصر السلطان – رحلة التنوير – ليلة الذهب – حلاوة يونس – السادة الرعاع – الدرويش والغازية – أصداء الصمت.

ترجمات إلى اللغة العربية

ثلاثة نصوص من المسرح الإنجليزي – الفردوس المفقود – ريتشارد الثاني – روميو وجوليت – تاجر البندقية – عيد ميلاد جديد «التلى هييلي» – يوليوس قيصر – حلم ليلة صيف – الملك لير – هنري الثامن – تغطية الإسلام.