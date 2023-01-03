رونالدو يواجه طارق حامد.. تعرف على مواعيد مباريات الدون فى شهر يناير

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية “الرياض”، تمهيدا للانضمام إلى نادي النصر السعودي، بعد توقيعه على عقود انضمامه للعالمي.

وأعلن نادي النصر السعودي، الجمعة الماضي، تعاقده مع كريستيانو رونالدو، حتى 2025، في صفقة وصفتها وسائل الإعلام السعودية بـ “صفقة القرن”.

ومن المقرر أن يقدم النصر السعودي نجمه الجديد كريستيانو رونالدو إلى الجماهيره، اليوم، الثلاثاء، في تمام السادسة مساء، على ملعب “مرسول” بارك، ثم ينتظم النجم البرتغالي في تدريبات الفريق، استعدادا للمشاركة في المباريات.

رونالدو سيكون مشاركة جاهزا بشكل رسمي للمشاركة مع النصر، أمام الطائي بعد غد الخميس، لكن قرار مشاركته من عدمه في يد المدير الفني للعالمي، رودي جارسيا.

وفي 25 يناير سيلعب رونالدو مع النصر ضد اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه 3 لاعبين مصريين وهم طارق حامد وأحمد حجازي ونور البحار.

مواعيد مباريات رونالدو مع النصر فى شهر يناير

النصر - الطائي، الخميس (5 يناير)، الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي.

الشباب - النصر، السبت (14 يناير)، الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي.

النصر - الاتفاق، السبت (21 يناير)، الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي

النصر - الاتحاد، الأربعاء (25 يناير)، نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن رونالدو قد يطبق عقوبة إيقافه مباراتين من قبل الاتحاد الإنجليزي عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، بعد انضمامه إلى نادي النصر، لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار يمنع رونالدو من المشاركة مع العالمي أمام الطائي.