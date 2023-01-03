عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يواجه طارق حامد.. تعرف على مواعيد مباريات الدون فى شهر يناير

رونالدو - طارق حامد
رونالدو - طارق حامد

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية “الرياض”، تمهيدا للانضمام إلى نادي النصر السعودي، بعد توقيعه على عقود انضمامه للعالمي.

وأعلن نادي النصر السعودي، الجمعة الماضي، تعاقده مع كريستيانو رونالدو، حتى 2025، في صفقة وصفتها وسائل الإعلام السعودية بـ “صفقة القرن”.

100 ألف على قوائم الانتظار.. إقبال أسطوري على تذاكر حفل تقديم رونالدو

بعد ضم رونالدو.. النصر السعودي يقترب من خطف نجم باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن يقدم النصر السعودي نجمه الجديد كريستيانو رونالدو إلى الجماهيره، اليوم، الثلاثاء، في تمام السادسة مساء، على ملعب “مرسول” بارك، ثم ينتظم النجم البرتغالي في تدريبات الفريق، استعدادا للمشاركة في المباريات.

رونالدو سيكون مشاركة جاهزا بشكل رسمي للمشاركة مع النصر، أمام الطائي بعد غد الخميس، لكن قرار مشاركته من عدمه في يد المدير الفني للعالمي، رودي جارسيا.

وفي 25 يناير سيلعب رونالدو مع النصر ضد اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه 3 لاعبين مصريين وهم طارق حامد وأحمد حجازي ونور البحار.

مواعيد مباريات رونالدو مع النصر فى شهر يناير

النصر - الطائي، الخميس (5 يناير)، الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي.

الشباب - النصر، السبت (14 يناير)، الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي.

النصر - الاتفاق، السبت (21 يناير)، الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي

النصر - الاتحاد، الأربعاء (25 يناير)، نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن رونالدو قد يطبق عقوبة إيقافه مباراتين من قبل الاتحاد الإنجليزي عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، بعد انضمامه إلى نادي النصر، لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار يمنع رونالدو من المشاركة مع العالمي أمام الطائي.

رونالدو النصر السعودي كريستيانو رونالدو طارق حامد اتحاد جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه.. تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

تعليق مثير من خالد الغندور على تصريحات كولر عقب هزيمة الأهلي لبيراميدز

رضا عبد العال يخرج عن شعوره على الهواء بسبب مدرب الأهلي

بعد رمضان.. زيادة جديدة في الأجور ومفاجآت سارة للمواطنين| اعرف التفاصيل

تخلصوا منه فورا.. الدولار ينهار أمام الجنيه بالسوق السوداء ويصل لهذا السعر

سيشارك أمام المصري.. سيف زاهر يكشف آخر تطورات أزمة كهربا مع الأهلي

رد فعل رمضان صبحي على هجوم جماهير الأهلي قبل مباراة بيراميدز| شاهد

الأهلي يضم دبابة غانية خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. صادرات الغاز المُسال المصرية الأعلى نموا عربيًّا

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية خلال ساعات على القاهرة الكبرى

ابنها الرضيع يبكي بجوارها.. سيدة تتوفى فجأة بالشارع وزوجها يفشل في إنقاذها

التموين محذرة التجار: عقوبات عدم الإعلان عن أسعار السلع تصل إلى الغلق

الأحد.. إجازة في البنوك بأوامر المركزي لهذا السبب

التعليم تعلن بدء تدريب موجهي ومدرسي اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية جريئة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة على السوشيال في أحدث ظهور

أغربها كسر بالضلوع.. مخاطر صحية غير متوقعة لكتم العطس

تحمي من السرطان وأمراض القلب.. فاكهة مهملة يمكنك بدء يومك بها

آيتن عامر بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها

فيديو

انهيار الدولار وتراجع تاريخي للذهب | تفاصيل

طرق مرعبة لغش الحليب بالأسواق.. تعرف عليها

طلاق وشائعة زواج.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تكشف أسرار حياتها |فيديوجراف

اختفت من السوشيال ميديا.. رد فعل البلوجر مريم جودة بعد تشريح جثة زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ