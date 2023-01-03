التعليم تعلن بدء تدريب موجهي ومدرسي اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن التأكيد على موجهي مادة اللغة العربية بتعديل موعد التدريب من الثلاثاء ۲۰۲۳/۱/۳ إلى الأربعاء ۲۰۲۳/۱/٤ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، على أن يكون البث من القاعة الرئيسية بديوان الوزارة

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) وبالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر واستكمالاً للتدريبات التي تعقد للسادة موجهي مادة اللغة العربية من خلال قاعات الفيديو كونفرانس بقاعات الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الفئة المستهدفة لموجهي ومعلمي مادة اللغة العربية؛ بداية من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

ويشهد شهر يناير 2023 أحداثا تعليمية هامة التي تحظى باهتمام معظم الأسر المصرية مع بدء العام الميلادي الجديد 2023 .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أحداث تعليمية هامة مقرر حدوثها في يناير 2023 :