جامعة حلوان خلال 2023.. خطة لاستغلال المباني واستحداث برامج جديدة

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير منشآت الجامعة والسير على خطى المشروعات الحيوية لتحقيق الاستدامة، خلال عام ٢٠٢٣ ، وذلك لتوثيق موارد وأصول الجامعة، لتعظيم موارد الجامعة واستغلالها الاستغلال الأمثل للعمل على تحقيق متطلبات التطوير.

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد أن خطة التطوير تشمل هيكلة أصول الجامعة من المباني غير المستغلة استغلالا تاما والمعطلة بسبب بعض المشاكل الفنية والإدارية و التشريعية.

وقال رئيس جامعة حلوان إنه جار استحداث برامج جديدة وبرامج خاصة وبرامج تعليم مميز، وتطوير مقررات دراسية بكافة المراحل البكالوريوس والدراسات العليا لتنافس دوليا ومواكبة سوق العمل.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت جامعة حلوان عن الاستعداد لافتتاح مجمع الإبداع والبحث العلمى 3 يناير 2023 وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و من المقرر ان يعمل المجمع علي تنظيم ونشر وتيسير تقديم الخدمات ذات العلاقة البحثية من الجامعة والدولة لتحسين الاستفادة، وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة الداخلية والخارجية وتقديم رؤى مستقبلية مدعمة بقياسات ، و تحقيقا للخطة الاستراتيجية القومية للتنمية 2030.