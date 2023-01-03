تعرف علي راتب عبد العزيز يعقوبو الدبابة الغانية مع الأهلي

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع فريق رايو آفي البرتغالي لضم مهاجمه عبد العزيز يعقوبو، حيث قطعت إدارة القلعة الحمراء شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع النادي البرتغالي لضم يعقوبو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحب النادي البرتغالي برحيل اللاعب للأهلي خلال يناير الجاري، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، خلال ساعات.

راتب عبد العزيز يعقوبو الدبابة الغانية مع الأهلي

وسيحصل اللاعب الغاني على 800 ألف دولار في الموسم، على أن يصل المبلغ يصل إلى مليون دولار كاملة، وفقا لبنود إضافية تتعلق بتسجيل الأهداف والتتويج بالبطولات.

كما سيحصل نادي رايو آفي لـ٢.٥ مليون يورو يحصل عليها على دفعتين

مهاجم من الدوري البرتغالي.. من هو يعقوبو دبابة الأهلي الجديد؟

يعقوبو هو مواليد 10 نوفمير 1998 "24 عاما".

غاني الجنسية.

يلعب في مركز المهاجم الصريح.

يتميز بالقوة والسرعة في الخط الأمامي.

لعب لأندية استوريل برايا وفيتوريا جيماريش وفيزيلا.

شارك هذا الموسم في 15 مباراة سجل 8 أهداف وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى.

كان الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة ليحتل قمة جدول الدور المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 20 نقطة ليحتل المركز الرابع.