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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طاقة النواب توافق على تنقيب البترول عن الغاز بمنطقة شمال سيناء البحرية

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعا اليوم برئاسة حسام عوض الله وحضور رشا رمضان ومحمد الحبلاوي وكيلا اللجنة وخالد عبد المولى أمين سر اللجنة وممثلي وزارة البترول على  مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018( ج.م.ع).

 

مجلس النواب

وأكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب أن استراتيجية الدولة تتجه لزيادة البحث والتنقيب من خلال التعاقد مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول خاصة بالمناطق البحرية والبحث بمناطق جديدة.

 

وأكد عمرو قطامي عضو اللجنة أهمية البحث والتنقيب خاصة عن الغاز والبحث بمناطق جديدة بالتعاون مع شركات عالمية واستثمارات جديدة.

الغاز شمال سيناء مجلس النواب البترول استثمارات

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