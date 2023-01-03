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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول بـ سد نيريري التنزاني: نستهلك 2 مليون لتر سولار شهريا

سد جوليوس نيريري
سد جوليوس نيريري

كشف عماد الشاعر، مدير إدارة التحكم في المواد بسد جوليوس نيريري التنزاني، حجم المعدات المستخدمة في تشييد السد.

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 وقال “الشاعر”، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "حجم المعدات في تزايد مستمر، ويصل حاليا لحوالي ألف معدة".

وأضاف أن "حجم الاستهلاك تضاعف بشكل كبير مع كل يوم تشييد في سد نيريري".

وأكد أن "استخدامات السولار تضاعفت من مليون لتر في الشهر إلى 2 مليون لتر في الشهر بسبب حجم العمل الكبير في السد".

ولفت "تكلفة استهلاك السولار سنويا تصل لـ مليار جنيه مصري “، مضيفا:” لدينا تطبيق إلكتروني للتحكم في استهلاك الديزل والسولار ".

نيريري تنزانيا المعدات السولار اخبار التوك شو

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