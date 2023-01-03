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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب أعمال أخرى.. علاء مرسي يعتذر عن كازينو بديعة

علاء مرسي
علاء مرسي

أعلن الفنان علاء مرسي  اعتذاره عن مسرحية "كازينو بديعة" بطولة النجمة سمية الخشاب، وأحمد فتحي التي تعرض حاليا على مسرح ماركيه كايرو فيستفال. 

 

وقال مرسي فى بيان صحفي جاء فيه: اعتذرت عن المسرحية بسبب انشغالي بأكثر من عمل أخر ، وأتمنى لهم التوفيق في القادم ، فالعرض أكثر من رائع وملئ بالكوميديا ، وأحمد الإبياري من أفضل صناع المسرح في مصر والعمل معه شرف لأي فنان مصري.  

 

وأضاف مرسي سعيد لأني قمت بالعمل في هذه المسرحية حتى لو فترة زمنية قصيرة ، فأنا من عشاق مسرح الأبياري ، ولكن العمل المسرحي يشغل وقتي بأكمله ولا يجعلني أتفرغ للسينما والدراما ، مشيرا أنه  متعاقد علي أعمال قادمة يجب التفرغ لها.    

 

علاء مرسي ودومنيك

وأكد الفنان علاء مرسي انه غير سعيد وراضي عن الفيديوهات التى يقدمها مع الفنان دومنيك والفنان حسن عبد الفتاح ، ويتم طرحها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. 

 

وقال علاء مرسي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انا غير سعيد بتلك الفيديوهات ، وتقديمها نوع من ركوب الموجة الحالية . 

 

وتابع علاء مرسي : الفيديوهات الى أقدمها مع دومنيك وحسن عبد الفتاح وحشة ودمنا تقيل فيها ، ولكنها لا تسي لاحد ، وللأسف ده اللي الناس عايزينه . كد الفنان علاء مرسي انه سعيد بالنجاح الذى حققه مسلسل الليلة واللي فيها ، خاصة وان المسلسل كان دفعة وعودة قوية له .

 

 وتابع علاء مرسي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الأجيال الجديدة لم ترني فى مثل هذا الدور من قبل، فقد اعتادت مني على تقديم الاعمال الكوميدية . 

 

ويضيف علاء مرسي : أتمني أن ردود الأفعال الإيجابية تتحول عروضا لأدوار درامية، وهذا العمل على الرغم من مناقشته قضية جريئة ولكن تم تقديمها بشكل محترم ، ولا أخجل أن تشاهده أسرتي.

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