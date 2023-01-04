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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مشاهد استقبال رونالدو في السعودية وجورجينا تظهر بالعباءة

صدى البلد

قدم نادي النصر السعودي، لاعبه الجديد كريستيانو رونالدو للجمهور الحاضر في ستاد مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

 

وقال كريستيانو رونالدو في كلمته بملعب مرسول بارك: "السعادة تغمرني بالتواجد هنا، بالأمس حظيت بترحيب كبير وعائلتي، نحن مسرورون بذلك الترحيب، أعدكم بتقديم أفضل ما لدي".

وتابع كريستيانو رونالدو:"ماذا أتوقع هنا؟ أتوقع أن أحقق الكثير وأن أسعد الجماهير، أن أستمتع بلعب كرة القدم، وأن أساعد المملكة العربية في تطوير كرة القدم وأيضًا في مسائل اجتماعية أخرى خاصة بالعائلات والأطفال".

واختتم قائلًا: "أعرف أن الدوري السعودي يتمتع بقدر كبير من التنافسية، وأريد أن أسعد الناس والجماهير.. أنا عالمي (الهتاف الشهير بنادي النصر) وأشكركم على ذلك الترحيب".

كما دخل أرضية الملعب صديقة كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريجيز، وأولاده.

وحرص رونالدو على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي فرق الشباب والناشئين والسيدات بنادي النصر، كما قام بتوزيع الكرات الموقعة باسمه للجمهور.

نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو ستاد مرسول بارك العاصمة السعودية الرياض مشاهد استقبال رونالدو في السعودية

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