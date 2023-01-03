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أخبار البلد

أبو العينين مشيدًا بقرار الرئيس السيسي: تطوير حديقة الحيوان انتصار لجزء من تاريخ مصر ويعزز قيمتها الأثرية والترفيهية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكل مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي بتطوير حديقة الحيوان، مؤكدًا أنه انتصار لجزء من تاريخ مصر.

وقال أبو العينين عبر منشور على صفحته الرسمية، إن قرار الرئيس السيسي بتطوير حديقة الحيوان بالجيزة جاء انتصارًا لجزء من ثقافة وتاريخ مصر وعودة الروح لأعرق حدائق الحيوان في العالم لتعود إلي بريقها ورونقها القديم، وأن حديقة الحيوان بالجيزة ليست مجرد مكان ولكنها تاريخ وجزء من ملامح وذكريات المصريين .. متنفس البسطاء وأقدم متنزه ومزار شعبي من الأجداد إلى الأحفاد عبر أكثر من 132 عامًا".

وتابع أبو العينين: "أوجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي على قراره بتطوير حديقة الحيوان بالجيزة وربطها بحديقة الأورمان على نحو يضاهي الحدائق العالمية ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية بعد أن طالتها يد الإهمال وأصبحت تحتاج إلي التطوير والتجديد لتتحول معه إلى حديقة بلا حواجز، تطبق أعلى معايير الأمان التي تتيح للمصريين التجول والاستمتاع بالحيوانات دون أدنى خطورة على الزوار". 

واستكمل أبو العينين: "قرار الرئيس السيسي جاء ليحسم الجدل الدائر خلال الأيام الماضية حول حديقة الحيوان، لتبدأ عمليات التطوير التي ستمثل قيمة مضافة لزيادة المسطحات الخضراء والتجارية والترفيهية وربطها بحديقة الأورمان مما سيغير شكل وسط العاصمة وسيعيد حديقة الحيوان التي افتتحت في يناير عام 1891 إلى مجدها كأقدم وأكبر حديقة في أفريقيا والشرق الأوسط والثانية عالميًا بعد حديقة حيوان لندن".

واختتم أبو العينين: "أتمنى أيضا أن نستغل التطور التكنولوجي الحديث ونجعل من حديقة الحيوان مزارًا افتراضيا إلكترونيا لأطفالنا ولجميع الزائرين في العالم عبر مواقع التفاعل ليستطيع الجميع الزيارة الافتراضية حتى لو بأجر رمزي ليشاهد حديقة الحيوان بشكلها الجديد ويستمتع بشرح بكافة اللغات"

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