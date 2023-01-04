شائعة.. نقيب المأذونين يحسم الجدل عن زيادة مصاريف الجواز | فيديو

قال إسلام عامر ، نقيب المأذونين ، تعقيبا على شائعات زيادة مصاريف الجواز ، إن المتسبب في هذه الاشاعة منتحل لـ شخصية مأذون ، مؤكدا : " ليس مأذونا .. والنسا مش مقتنعة لحد دلوقتي أن مفيش زيادة ودي لسه فكرة " .



وأضاف إسلام عامر ، خلال لقائه لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " : " الصندوق في الأصل موجود .. وهيحل مشاكل مثل النفقات ومشكلة الأرامل .. والدولة بتدور على حل للمشاكل دي " .

وتابع : الصندوق موجود بالفعل ومعنى أن واحد يطلع يقول عشرين وتلاتين ألف جنيه عشان يتربح من ورائها مينفعش ولذالك تم القبض عليه .