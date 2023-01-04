عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شائعة.. نقيب المأذونين يحسم الجدل عن زيادة مصاريف الجواز | فيديو

نقيب المأذونين
نقيب المأذونين

قال إسلام عامر ،  نقيب المأذونين ، تعقيبا على شائعات زيادة مصاريف الجواز ، إن المتسبب في هذه الاشاعة منتحل لـ شخصية مأذون ، مؤكدا : " ليس مأذونا .. والنسا مش مقتنعة لحد دلوقتي أن مفيش زيادة ودي لسه فكرة " . 
 

وأضاف إسلام عامر ، خلال لقائه لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " : " الصندوق في الأصل موجود .. وهيحل مشاكل مثل النفقات ومشكلة الأرامل .. والدولة بتدور على حل للمشاكل دي " .

وتابع : الصندوق موجود بالفعل ومعنى أن واحد يطلع يقول عشرين وتلاتين ألف جنيه عشان يتربح من ورائها مينفعش ولذالك تم القبض عليه .

نقيب المأذونين توك شو إسلام عامر نقيب المأذونين برنامج يحدث في مصر صندوق الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنتها

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستقبلان مولودهما الأول

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

ترشيحاتنا

تعرف على الآداب النبوية في كيفية إلقاء السلام.. من يبدأ أولًا؟

الزمالك يرصد ميزانية مفتوحة للتعاقد مع 4 لاعبين جدد في يناير

صفقة رونالدو للنصر السعودي تُهدد صدارة الأهلي .. تفاصيل

صحيفة إسرائيلية تنتقد بن غفير: لن يهدأ حتى يجرنا لمغامرة متهورة وتصادم

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 4-1-2023

إبراهيم حسن: من حقنا تدريب المنتخب.. والجماهير تعلم كم قدمنا طوال 20 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القبض عليها بحوزتها مخدرات.. صور للبلوجر إسراء محب تثير الجدل

بعد سحلها وضربها وهي حامل.. أول صور لـ«البلوجر» أمال بعد ولادتها برفقة زوجها

احذري طهي الدجاج المجمد في المقلاة الهوائية أو الميكروويف.. إليك السبب

الممنوعون من أدوية الاكتئاب.. 17 فئة هل أنت منهم؟

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ