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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة

المهاجم الغاني عبدالعزيز
المهاجم الغاني عبدالعزيز يعقوبو

وصل منذ قليل، المهاجم الغاني عبدالعزيز يعقوبو، لاعب النادي الأهلي الجديد، إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من فريق ريو أفي البرتغالي.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، في استقبال اللاعب الغاني، حيث من المقرر أن يخضع للفحص الطبي صباح اليوم في أحد مستشفيات القاهرة.

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الكشف عن القيمة الحقيقية لصفقة يعقوبو والأهلي

كشف مجدى عبد الغنى خلال تقديمه برنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس عن نجاح مسئولي النادي الأهلي فى إنهاء صفقة ضم المهاجم الغانى العزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي، لتدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى.

وتوصل الأهلى لاتفاق نهائى مع مسئولى النادى البرتغالى لضم العزيز يعقوبو مقابل 2.5 مليون يورو يحصل عليها النادى البرتغالى، فيما سيتقاضى اللاعب 800 ألف يورو في الـ 6 أشهر المتبقية من الموسم الجارى، على أن يصل راتبه في الموسم لمليون ونصف يورو.

العزيز يعقوبو يبلغ من العمر 24 عامًا وتألق اللاعب خلال الموسم الجاري مع ريو آفي حيث سجل 6 أهداف في 14 مباراة خاضها في الموسم الجاري من الدوري البرتغالي كما صنع 3 أهداف.

الأهلى عبدالعزيز يعقوبو مطار القاهرة الدولي ريو أفي ريو أفي البرتغالي

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