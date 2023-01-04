تطور خطير.. كوريا الجنوبية تهدد بتعليق معاهدة عسكرية مهمة مع جارتها الشمالية

هدد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الأربعاء، بتعليق المعاهدة العسكرية بين بلاده وجارتها كوريا الشمالية.

وقال يول: «سننظر في تعليق المعاهدة العسكرية بين الكوريتين إذا خرقت كوريا الشمالية مجالنا مرة أخرى»، وفقًا لـ «الشرق».

وكان يول قد هدد قبل عدة أيام برد فعل انتقامي في مواجهة ما أي استفزازات من جانب بيونج يانج، كما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، عن تخصيص 440 مليون دولار حتى 2027 لمواجهة مسيرات كوريا الشمالية.

وعلى جانب آخر، أكدت كوريا الجنوبية الثلاثاء، أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل المعلومات والتنفيذ المشترك للخطط المتعلقة بالأصول النووية الأمريكية، وذلك بعد أن نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل قليل أن البلدين ناقشا إجراء تدريبات نووية مشتركة.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي كيم أون هاي - في بيان نقلته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، "إن سول وواشنطن تناقشان تبادل المعلومات والتخطيط المشترك وخطط العمل المشتركة في المراحل التالية فيما يتعلق بالأصول النووية الأمريكية للرد على التهديدات النووية لكوريا الشمالية".