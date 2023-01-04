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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رئيس مياه البحيرة يتابع استمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار

صدى البلد

أكد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، استمرار رفع حالة التأهب والاستعداد بجميع فروع الشركة بأنحاء المحافظة، والمتابعات لحظه بلحظه لجميع البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار رئيس الشركة، إلى متابعة غرفة العمليات والطوارئ بالشركة جهود جميع الفروع بجميع انحاء المحافظة في نزح مياه الأمطار والتعامل فورا مع أي تجمعات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع غرفة عمليات والازمات بالمحافظة.

وأضح أنه يتم متابعة رفع تراكمات الأمطار التي سقطت فجر اليوم في  مدن ومراكز المحافظة  ويتم التعامل معها في حينه.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الامطار

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