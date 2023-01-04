المخدرات في اللحمة.. إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة كبتاجون بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته 4 لفافات "لحم مجمد" بداخلها كمية من الأقراص المخدرة لعقار "الكبتاجون" وزنت 5,426 كيلو جرام مخبأة داخل إحدى حقائبه.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد.

تٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 577 ألف جنيهاً تقريباً) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ .

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