«البحوث الإسلامية»: بدء فعاليات دورة «آليات التعامل مع ذوي الهمم» بأكاديمية الأزهر

انطلقت أولى فعاليات دورة: «آليات التعامل مع ذوي الهمم» لواعظات الأزهر الشريف، التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بنظام التعليم عن بعد، بمشاركة ٢٠ واعظة من واعظات الأزهر، تزامنًا مع حرص الدولة المصرية على بناء الجمهورية الجديدة التي تراعي كافة أطياف المجتمع، وفي مقدمتهم «ذوي الهمم» الذين توليهم الدولة أهمية كبرى.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الدورة النوعية تعكس اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتأهيل القائمين على جانب الدعوة والتوعية بما يمكنهم من التواصل الفعّال مع مختلف فئات المجمتع، لتلبية احتياجاتهم المعرفية المختلفة التي تحقق لهم حياة مستقرة ومطمئنة.

وأضاف الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن هذه الدورة تستهدف العمل على تكوين ملكات علمية وفكرية، وتنمية مهارات واعظات الأزهر في التعامل مع «ذوي الهمم»، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تشتمل على سبعة محاور أساسية، تتضمن: المحور العقدي، الدعوي، الفقهي، النفسي، الاجتماعي والتربوي، الاتصالي، السلوكي، إضافة إلى عدد من الورش التدريبية التي تستهدف تنمية مهارات السيدات الواعظات، وتدريبهن على التواصل الفعال؛ لتحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجابي في تواصلهن مع هذه الفئة المستهدفة من الجماهير.

من جانبها أوضحت الدكتوره إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، أن الأزهر له دور مهم في خدمة المجتمع بجميع أطيافه وفئاته، وأنَّ عقد هذه الدورة المهمة بعنوان: «آليات التعامل مع ذوي الهمم» والتي تستمر فعالياتها لمدة أسبوع، يعكس رسالته في العناية بجميع شرائح وفئات المجتمع الذي يحتاجون إلى الأخذ بأيديهم وحمايتهم من كل فكر منحرف قد ينال من عقولهم وعقيدتهم الصحيحة.