التنمية المحلية تستضيف اجتماع لجنة المتابعة الدورية لمنصة أيادي مصر

في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمنصة "أيادي مصر" ، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لخلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم.

واستضافت وزارة التنمية المحلية ، اجتماعا للجنة العليا التي تم تشكيلها وتختص بالإدارة والتقييم والاشراف والمتابعة الدورية لمشروع "أيادي مصر"، وترأس الاجتماع اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية وبرنامج الأغذية العالمي وشركة (إي أسواق مصر) وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لبحث تحقيق التكامل والتعاون الممكن بين الوزارات والهيئات للنهوض بالمنصة وتطوير استراتيجية إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية داخلياً وخارجياً خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة توجيهات القيادة السياسية بأهمية تطوير استراتيجية انتاج وتسويق للمنتجات الحرفية والتراثية بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية، متضمناً لأوجه الدعم المقترح بالتكامل بين الجهات، كما عرضت كل جهة مجموعة من المقترحات للنهوض بمشروع أيادي مصر وقد شملت المقترحات تقديم الدعم الفني للمنصة الالكترونية "أيادي مصر"، وإمداد الوزارة بقواعد بيانات الحرفيين من مختلف الجهات وذلك لتسجيلهم على المنصة، وعمل استراتيجية تسويقية لمنتجات الحرف اليدوية على المستوى المحلي والدولي.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي الاهتمام الذي توليه الحكومة بتسويق مشروعات الحرف اليدوية والتراثية للمرأة المصرية، وتوفير مدخلات الانتاج، وتنظيم وتيسير المعاملات التجارية لاستخدام السوق الإلكترونية شاملة العرض والتسويق والتجارة الإلكترونية والعمل على توسيع نطاق التدخلات التنموية الشاملة، التي يكون فيها الابتكار الرقمي اداة للتعبير والنمو المستدام، بما يشمله ذلك من اقامة والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتنظيم الورش التدريبية والجولات التفقدية وتأهيل الكوادر البشرية وتعزيز قدرات وحدات الاتصال بالمحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية، علي تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها ومنها منصة " أيادي مصر" الإلكترونية والتي ساهمت في خلق فرص، لافتاً إلي أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادي مصر" على الاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة الانتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

وأشار اللواء هشام آمنة، الي النجاحات والجهود التي حققتها منصة "أيادي مصر" منذ إطلاقها من وزارة التنمية المحلية، مشيداً بمستوى المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المعروضة على المنصة.. ولفت إلى استمرار الوزارة في دعم المنصة بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب في جميع القرى والمدن المصرية.

ونوه اللواء هشام آمنة، إلي أن الوزارة كانت قد أطلقت منصة "أيادي مصر" خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية وأن منتجاتها ذات طابع تراثي مصري مميز، وتضم المنصة حاليا ما يقرب من 1335 منتجاً فنياً متنوعاً مصنوعا بأيادي منتجين مصريين من مختلف محافظات مصر، مثل: الجلود، الكروشية، الحرز، السجاد والكليم اليدوي، الإكسسوارات، الأباستر، النحت فرعوني، وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة؛ للتسويق لها من خلال المنصة.