من جديد .. الصليبي يضرب الأهلي و31 لاعبًا في الدوري

الإصابات تداهم النادي الأهلي من جديد بعد تأكد إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز فى الدوري المصري.

وأعلن أحمد شوبير، إصابة لاعب جديد في النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر شوبير منشورًا عبر حسابه على “فيس بوك” جاء فيه:"الإصابات تداهم الأهلي من جديد، تأكد إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي!! كل التمنيات بالشفاء العاجل".

وكان كريم فؤاد قد أُصيب إثر تدخل قوي من عبدالله السعيد في مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الاثنين بالدوري.

قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بالصليبي بالدوري منذ عام 2000 وهم:

1- تعرض المهاجم عمرو جمال خلال لقاء مباراة الأهلي والأسيوطي بالدوري للإصابة بسبب سوء أرضية ملعب أسمنت أسيوط كما تعرض عمرو جمال لنفس الاصابة خلال تواجده مع نادي فاركو في الدوري .

2- وأصيب محمود متولي مدافع الأهلي الحالي خلال لقاء النصر عندما كان لاعبا فى النادي الإسماعيلي بقطع فى الرباط الصليبي.

3- الغاني إيمانويل بناهيني مهاجم الإسماعيلي المنضم للدراويش في فترة الانتقالات الشتوية الماضية تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في لقاء إنبي بالدوري والذي خسره الإسماعيلي بثلاثية نظيفة.



4- ضربت نفس الإصابة محمد ناجي "جدو" في بطولة كأس الكونفدرالية خلال لقاء النجم الساحلي التونسي.



5- وفي الإسماعيلي، تسببت الاصابة بقطع فى الرباط الصليبي في إنهاء موسم حسني عبدربه .

6- تعرض محمود عبدالعزيز لاعب خط وسط الزمالك السابق لقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وتعد هذه المرة الثالثة التي يتعرض خلالها عبدالعزيز لنفس الإصابة، حيث سبق وتعرض لها مرة بقميص الإسماعيلي وأخرى مع سموحة.

7- الغاني إيمانويل لاعب النادي الإسماعيلي تعرض ايضا للاصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة إنبي.



8- وفي مصر المقاصة، تعرض أيمن عبد العزيز لاعب الوسط المخضرم لنفس الإصابة ليغيب 6 شهور .

9- كما أصيب حسام عرفات مهاجم وادي دجلة بقطع في الرباط الصليبي .

10- وأيضاً طارق وطني لاعب الاتحاد السكندرى تعرض للاصابة بقطع فى الرباط الصليبي .

11- كما أصيب كمال علي لاعبي الاتحاد السكندري بقطع فى الرباط الصليبي .

12- وتعرض أحمد سعيد "أوكا" مدافع سموحة لإصابة أيضاً بقطع في الرباط الصليبي.

13- كما تلقى معاذ الحناوي مدافع طلائع الجيش نفس الإصابة.

14- شهد مران الأهلي إصابة عمار حمدي؛ لاعب الفريق، بإصابة قوية في الركبة، على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية خلال استعدادات المارد الأحمر لمواجهة مونتيري المكسيكي في بداية مشواره بكأس العالم للأندية الإمارات 2021.

وخلال التقسيمة، أصيب عمار في كرة مشتركة، لم يستطع على إثرها استكمال المران، وغادر على الفور متوجهًا للمستشفى رفقة أحمد أبو عبلة؛ طبيب الفريق ليتبين اصابته بقطع فى الرباط الصليبي .

15- السوداني الدولي سيف الدين تيري، مهاجم نادي فاركو، أصيب مطلع شهر نوفمبر 2021، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام المغرب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

16- محمد عمار لاعب النادي الإسماعيلي، أصيب بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

17- عبد السميع إبراهيم- سيمو، لاعب الاتحاد السكندري، أصيب بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، في تدريبات فريقه، وذلك بعد أيام من شفائه من قطع في الرباط الصليبي، لكنه إصابته هذه المرة، جاءت في القدم الأخرى وتعرض للمرة الثانية في ديسمبر 2021 لنفس الإصابة .

18- تعرض أحمد مجدي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، لإصابة خلال مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز .

19- كما تعرض محمود الشبراوى لاعب الجونة لقطع بالرباط الصليبي.

20- أصيب لاعب الاتحاد السكندري، كريم الديب، بقطع في الرباط الصليبي، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.

21- وأصيب بالرباط الصليبي لاعب الاتحاد السكندرى كريم ممدوح بقطع فى الرباط الصليبي.

22- تعرض محمد محمود لاعب الأهلي الشاب والمنتقل إلى صفوف الفريق الأحمر قادمًا من وادي دجلة الي الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين.

23- وتلقى لاعب وسط الإسماعيلي نادر رمضان إصابة بقطع بالرباط الصليبي للركبة، خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام القطن الكاميرون في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دور أبطال أفريقيا

24- تعرض مهاجم إنبي عرفة السيد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال المباراة التي جمعت الفريق البترولي أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري.

25- أصيب حارس مرمى سموحة عصام ثروت بقطع بالرباط الصليبي خلال تدريبات الفريق السكندري.

26- تعرض صلاح سليمان لاعب إنبي لقطع فى الرباط الصليبي خلال لقاء طلائع الجيش بالدورى العام.

27- أجبرت لعنة الاصابات عماد النحاس مدافع القلعة الحمراء ومصر على اعتزال كرة القدم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وفور تعافيه تعرض لإصابة مشابهة لتنتهى مسيرته بالملاعب بشكل نهائي.

28- الرباط الصليبي كان سببًا في اعتزال تامر عبدالحميد نجم خط الوسط بنادي الزمالك كرة القدم.

29- تعرض أكرم توفيق، نجم النادي الأهلي عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، بالقدم السليمة، حيث سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابة اللاعب جاءت في القدم الأخرى.

وتعرض أكرم توفيق نجم النادي الأهلي لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، لتكشفت الفحوصات الأولية عن إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

إصابة أكرم توفيق نجم النادي الأهلي كشفت مدة غياب أي لاعب يصاب بقطع في الرباط الصليبي، عن الملاعب، التي لا تقل عن حوالي 6 أشهر، وقد تصل إلى 9 أشهر.

30- أكدت الأشعة التشخيصية والفحوصات المبدئية التي أجراها حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصرياصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وذلك بعد الإعلان منذ يومين تقريبًا عن إصابة أكرم توفيق نجم الأهلي بالرباط الصليبي

31- أصيب كريم فؤاد إثر تدخل قوي من عبدالله السعيد في مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الاثنين الماضي بالدوري.