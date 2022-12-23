رسميًا.. أكرم توفيق يغيب عن 7 بطولات كبرى بعد الإصابة بالصليبي.. تفاصيل

أثارت إصابة اللاعب أكرم توفيق، الظهير الأيمن للأهلي ومنتخب مصر، حالة من الحزن والصدمة لدى جماهير المارد الأحمر، خاصة في ظل الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب ومدة الغياب الطويلة التي سيغيبها.

ويتساءل الكثير عن إصابة اللاعب أكرم توفيق ومدة غيابه عن الملاعب، خاصة وأنه أحد الأعمدة الأساسية للأهلي ومنتخب مصر، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة.. فتعرف عن إصابة أكرم توفيق؟

إصابة أكرم توفيق

كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها أكرم توفيق، عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، بالقدم السليمة، حيث سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابة اليوم جاءت في القدم الأخرى.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، لتكشفت الفحوصات الأولية عن إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

مدة غياب أكرم توفيق

ومن المنتظر أن يغيب أكرم توفيق عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 أشهر، يفتقد خلالها النادي الأهلي خدماته في 6 بطولات، فضلا عن بطولة لمنتخب مصر خلال الموسم الحالي.

علاج أكرم توفيق

بعد التأكد من إصابة أكرك توفيق بالرباط الصليبي، قامت إدارة الأهلي بطلب من الجهاز الطبي، بتجهيز السفر سريعاً للاعب لإجراء الجراحة بجانب التأكيد من منحه كل المستحقات الخاصة به وكذلك معرفة موقف الجهاز الفني من التعاقد مع ظهير أيمن جديد في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

بطولات يغيب عنها أكرم توفيق

وينافس النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على 6 بطولات في موسم 2022/23 وجاءت على النحو التالي:

1- بطولة الدوري الممتاز والذي يتصدر خلالها المارد الأحمر ترتيب الجدول برصيد 22 نقطة.

2- كأس مصر المؤجل 2022 والمقرر أن يواجه خلاله فى الجولة القادمة النادي الأهلي نظيره فريق سموحة.

3- ومن المقرر أن ينافس النادي الأهلي على حصد لقب بطولة كأس مصر الجديد

4- يشارك النادي الأهلي فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا رفقة أندية صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني

5- يخوض النادي الأهلي مباراة الإفتتاح في بطولة كأس العالم للأندية أمام نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير القادم.

6- يشارك النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة

7- يفتقد منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا خدمات أكرم توفيق خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.