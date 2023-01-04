عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمينة خليل تبدأ تصوير الهرشة السابعة استعدادا لـ عرضه رمضان القادم

الهرشة السابعة
الهرشة السابعة

أعلن المنتج الفني عبد الله أبو الفتوح عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل الهرشة السابعة بطولة الفنانة أمينة خليل استعداد لعرضه فى موسم رمضان القادم.


ونشر أبو الفتوح أول صورة من كواليس التصوير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: بسم الله توكلنا على الله.
 


وتدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك في بطولته محمد شاهين، وعلي قاسم، وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي 

 

أمينة خليل ومسلسل العائدون 

 

يذكر أن الفنانة أمينة خليل شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2022فى مسلسل " العائدون "، من بطولة أمير كرارة، محمود البزاوي، محمود عبدالمغني، صبري عبدالمنعم،أحمد الأحمد، هاني رمزي، محمد فراج، ومحمد ممدوح ، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، وقد حقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه . أما على المستوى السينمائى تواصل أمينة التحضير لفيلم " شماريخ "، الذي تقوم ببطولته بجانب آسر ياسين ،ومن إخراج عمرو سلامة .

مسلسل الهرشة السابعة امينة خليل موسم رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

25 ألف جنيه وانت في بيتك|تفاصيل شهادات أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

الأهلي يخطف صفقة الزمالك الجماهيرية مقابل محمد محمود

بعد تفاقم وضع أوروبا.. إيطاليا تستعين بمصر لإنقاذها من أزمة الكهرباء

الدولار يواجه أزمة كبيرة في السوق السوداء بعد إعلان البنك المركزي|ماذا يحدث

موضوعات متعلقة

هيثم شاكر يطرح دويتو شفت مع ميرنا هشام فيديو

اتعذبت في مرضها.. حنان ماضى تعلن وفاة شقيقتها

حسن الرداد يعلن اسم مولوده الأول

عزيز مرقة يفتتح موسم الشتاء بــ «ضلك إبكي»

بعد انضمام سليمان عيد.. أحمد فتحي وأيتن عامر يبدأن تصوير لف وارجع تاني

داخل أوبرا دبي.. عمر خيرت يستعد لأولى حفلات العام الجديد خارج مصر

بعد التحقيق مع شيرين وحسام فى لبنان.. تعليق نقابة الموسيقيين على الواقعة

كمال أبو رية يكشف سبب اعتذاره عن تجسيد شخصية الشيخ الشعراوي

ترشيحاتنا

جلسة طارئة لمجلس الأمن بسبب الوضع الراهن في القدس

لمواجهة كورونا.. بايدن يطرح لقاحا مجانيا للأمريكيين

جاي القاهرة خلال ساعات | شوبير يعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

300 مليون مسافر.. إنجازات غير مسبوقة لقطاع الطيران السعودي في 2022

بحضور وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية..تعرف على معرض إكسبو الحج 2023 في جدة

إطلاق نار في الرياض وتحرك عاجل من السلطات السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشخاص ممنوعون من تناول الكبدة.. تعرف عليهم

حبوب وكرمشة.. صورة من قريب تكشف ديفوهات جورجينا

جمال شعبان يقدم 5 نصائح سحرية لعلاج ضغط الدم المرتفع

أهمها خسارة الوزن.. 3 فوائد لن تصدقها لشرب الماء بهذه الطريقة

فيديو

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

تفاصيل طرح شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ