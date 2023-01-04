عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين : ذكرى عيد الميلاد تجديد لقوة التلاحم بين أبناء الأمة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع قيادات الكنائس المصرية والأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعود تلك الأيام بالخير واليمن والبركات على سائر المسلمين والمسيحيين.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن المصريين جميعًا يعيش تحت لواء الوطن، يربطهم نسيجًا واحدًا، ولن يستطيع أحد مهما بلغ أن يفرق بين هذه الوحدة، ببث الشائعات أو الفتن، فالمصريين يدًا واحدة وسيظلون متماسكين رغم الشدائد والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، موضحًا أن الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح ليس مقتصرًا على الأقباط، بل أنه عيدًا لسائر شعوب العالم.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الأخوة الأقباط يعيشون تحت مظلة وطن واحد مع الأخوة المسلمين الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تفرقة بين مصري واحد بسبب العرق أو الديانة أو اللون، داعيًا الله أن يبعد طريق الفتن والتفرقة بين سائر صفوف المصريين، الذين عرفوا الاتحاد والتماسك والمحبة وأواصر السلام، مؤكدًا أن ذكرى عيد الميلاد المجيد تجديد لقوة التلاحم بين أبناء الأمة.

وأشار إلى أن العلاقات الإسلامية المسيحية تتسم بالمتانة والقوة على مر العصور، موضحًا أن الأقباط والمسلمين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات تجاه وطنهم، مشددًا على ضرورة تعميق أواصر التراحم والتعايش بين المسلمين والأقباط فى كل رقعة من العالم، لافتًا إلى أن روح الاستقرار والمحبة والاحترام تعم الدولة المصرية، رغم تنوعنا واختلاف دياناتنا ولغاتنا.

واختتم، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصر وشعبها العظيم بكل الخير والسلام والتقدم والازدهار، وأن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائمًا، متمنيًا أن نستقبل عامًا جديدًا مليئًا بالسلام والتقدم، وأن تظل مصر رمزًا للمحبة والسماحة ونسيجًا ويدًا واحدة، وتظل دائمًا في ازدهار واستقرار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

عاجل..كولر يستبعد 15 لاعب من قائمة الأهلي لمواجهة انبي بالدوري

الأهلي يخطف صفقة الزمالك الجماهيرية مقابل محمد محمود

25 ألف جنيه وانت في بيتك|تفاصيل شهادات أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

موضوعات متعلقة

بنتي زي القمر.. عقوبات مشددة تنتظر المتنمرين علي نجلة الإعلامي رامي رضوان

رئيس الوزراء: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولويات الحكومة.. ونواب يؤكدون: يجب تسهيل منح الأراضي للمشروعات الصناعية.. وحل مشاكل أصحاب الأعمال

رسم السياسة العامة الأبرز|8 اختصاصات لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية وفقا للقانون

الاعتداء على البيانات|3 جرائم تؤدي للسجن والغرامة وفقًا لقانون مكافحة تقنية المعلومات

كيف واجهت الدولة جرائم استخراج خامات المناجم بدون ترخيص .. القانون يجيب

برلمانية: افتتاح أول محطة معالجة ذكية تحقق توجه مصر نحو خفض الانبعاثات

الإعفاء من عوائد استثمار الودائع.. مزايا بالجملة للمصريين المقيمين بالخارج وفقا للقانون

برلماني: مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل جهود الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

داعش يعلن مسئوليته عن تفجير بمطار عسكري في أفغانستان

تشكيل فريقي إنتر ونابولي بالجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي

أحمد موسى: الناس هتبيع الذهب سريعا لهذا السبب

زيادة 30 ألف جنيه على أسعار نيسان صني موديل 2023 | صور

لأول مرة منذ 1900.. دول أوروبية تسجل عدد وفيات قياسيا

أحمد موسى: تكلفة محور القاهرة كيب تاون زادت لـ30 مليار جنيه ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج أغلي الماركات.. جورجينا تشعل السوشيال ميديا بعيوب بشرتها

كوارث صحية..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الصفار نصف سوى؟

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

أشخاص ممنوعون من تناول الكبدة.. تعرف عليهم

فيديو

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ