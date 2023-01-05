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تعليم

فتح باب التقدم لجائزتي أفضل التطبيقات الحكومية وتكنولوجيا الحكومات..تفاصيل

صدى البلد

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لجائزة أفضل التطبيقات الحكومية وجائزة تكنولوجيا الحكومات
في نسختها الثامنة 2023

اوضحت جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان الجائزة تعتبر أفضل التطبيقات الحكومية وجائزة تكنولوجيا الحكومات هي جوائز سنوية تنظمها حكومة دولة الإمارات كجزء من فعاليات القمة العالمية للحكومات. وقد صُممت تلك الجوائز لتشجيع الروّاد من الطلاب والباحثين والهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركات الناشئة على تطوير مبادرات تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة بهدف توفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية واستكشاف فرص جديدة من أجل مستقبل أفضل.

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و تخاطب الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية في نسختها الثامنة الطلاب والباحثين الملتحقين والمسجلين في الجامعات الحكومية والخاصة في جميع دول العالم وكذلك لخريجي مبادرة "مليون مبرمج " وذلك لتشجيع الدور الريادي للجامعات والشباب المبدعين والمبتكرين في التصدي للتحديات.


شروط المشاركة للطلاب: يمكن الدخول على الرابط:
https://mgovaward.worldgovernmentsummit.org/ar/#conditions-of-participation
شروط المشاركة لخريجي مبادرة مليون مبرمج : يمكن الدخول على الرابط:
https://mgovaward.worldgovernmentsummit.org/ar/#conditions-of-participation
موعد إعلان الفائزين " ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في الفترة من 13-15 فبراير 2023
للمزيد من المعلومات عن الجائزة: يرجي الدخول على الرابط:
https://mgovaward.worldgovernmentsummit.org/ar/#home
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply
يشرفنا تقديم الدعم الفنى من خلال التواصل على البريد الإلكتروني: 
[email protected]
للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]
معلومات الجائزة
بداية التسجيل : 2022-12-29 
تصنيف الجائزة : الجوائز العلمية المتنوعة 
نهاية التسجيل : 2023-01-10

جامعة عين شمس جائزة أفضل التطبيقات الحكومية جائزة تكنولوجيا الحكومات

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