محافظ أسوان: ملتزمون بالاحتفاظ بمنزل العقاد وتحويله إلى متحف سياحى

قال اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان، إنه لم يتم إصدار أي قرار إزالة لمنزل عملاق الأدب العربى عباس العقاد، وهدفنا الترميم فقط، منوها بأن المنزل تم معاينته من خلال أكثر من لجنة متخصصة.

وأضاف “أشرف عطية”خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الدكتور مصطفى مدبولى قرر تشكيل لجنة عليا مشتركة من جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمعاينة الميدانية لبيت العقاد، ووجود أنسب أسلوب للترميم.

واسترسل: اللجنة ستدرس سبل ترميم المنزل فقط، وذلك من أجل الحفاظ على بيت العقاد، منوها بأن الترميم سيكون على أعلى مستوى، وسنطبق قرارات مجلس الوزراء بشكل كامل.

وشدد على أن الدولة تدعم تواجد منزل العقاد، بشكل مناسب، متابعا: المنزل يضم كافة مقتيات العقاد الشخصية، ونحن ملتزمين بالاحتفاظ على المنزل وتحويله إلى متحف سياحى مفتوح.