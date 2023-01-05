إسكان الشيوخ: تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء سيحول أرض الفيروز لمنطقة جاذبة للاستثمار

أشاد النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو المجلس عن محافظة شمال سيناء بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء مؤكداً اهمية التكليفات الرئاسية لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى والتى تهدف لصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها، وليتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة.

ووجه " أبو حرب " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفاته للحكومة بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائماً من غياب التخطيط، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر مشيداً بمحاور المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء من كافة الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة وإنهاء أي مظاهر للعشوائية بسيناء وتطوير كافة الخدمات والمرافق بها لإقامة تجمعات تنموية متطورة

وأعرب النائب فايز أبو حرب عن ثقته التامة فى أن تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتنمية سيناء فى ضوء التكليفات الرئاسية سيحول أرض الفيروز الى واحدة من اهم المناطق الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا مؤكداً أن سيناء تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو وإنشاء المزيد من المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية

ووجه النائب فايز أبو حرب التحية للواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء مؤكداً أن نجح بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى كل ما يتعلق بمشروعات التنمية على أرض سيناء مؤكداً أن محافظ شمال سيناء يعتبر واحداً من أنجح المحافظين فى مواجهة الروتين والبيروقراطية التى تواجه مجتمع الاعمال والاستثمار على ارض سيناء

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء محمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء حسن عبد الشافي المستشار برئاسة الجمهورية

وتم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء عن طريق إنشاء التجمعات التنموية والقرى البدوية والوحدات السكنية، فضلاً عن الإجراءات والجهود التي تم اتخاذها لتطهير شمال سيناء من الإرهاب والعناصر التكفيرية لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

كما اطلع الرئيس السيسى أيضاً على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، بما في ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية، وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعية في سيناء، لاسيما التصنيع الغذائي القائم على الإنتاج الزراعي، إلى جانب تطوير المطارات والموانئ واستكمال الإنشاءات والمرافق به .