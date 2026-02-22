حزب الحرية يقترح تحديد الفئة العمرية من 21 إلى 45 عامًا لخوض انتخابات المحليات وقصر العضوية على دورتين

أكد أحمد خالد أمين الشؤون البرلمانية بحزب الحرية المصري، أهمية الإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تفعيل ملف المحليات خلال المرحلة المقبلة، لما له من دور محوري في دعم خطط التنمية وتعزيز التواصل المباشر بين الدولة والمواطنين.

وأوضح احمد خالد أن تفعيل دور المحليات يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب كوادر تمتلك القدرة على العمل الميداني والمتابعة الفعالة للمشروعات وحل المشكلات على أرض الواقع بسرعة وكفاءة.

وشدد على ضرورة أن تبدأ عضوية المجالس المحلية من سن 21 عامًا وحتى 45 عامًا، مؤكدًا أن هذه الفئة العمرية تجمع بين الحماس والطاقة والخبرة العملية، بما يعزز كفاءة الأداء المحلي ويسهم في تيسير الخدمات للمواطنين.

كما طالب بإعداد برامج تأهيل وتدريب متخصصة للراغبين في الترشح قبل إجراء الانتخابات، لضمان إعداد كوادر تمتلك المعرفة الإدارية والقانونية والقدرة على التواصل المجتمعي، بما يحقق أداءً فعالًا ويعزز ثقة المواطنين في المجالس المحلية.

وفي إطار دعم تجديد الدماء وضخ طاقات جديدة بشكل مستمر، اقترح الحسيني تحديد حد أقصى لدورتين فقط لعضو المجلس المحلي، بما يمنع احتكار المقاعد ويخلق حالة من الحراك والديناميكية داخل العمل المحلي، ويفتح المجال أمام ظهور قيادات جديدة قادرة على التطوير والابتكار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح وطنية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات، مشددًا على أن المحليات تمثل ركيزة أساسية في بناء دولة عصرية تقوم على المشاركة الفاعلة والكفاءة في الأداء.