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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تُعول على "مجموعة الدول السبع" في دعم صيغتها لإحلال السلام

صدى البلد

  أعرب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الخميس، عن أمل بلاده في تلقي الدعم اللازم من جانب مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن صيغتها لإحلال السلام، والتي طرحها مؤخرًا الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن المكتب الرئاسي في كييف (ونقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية) في أعقاب لقاء أجراه يرماك مع سفير اليابان لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا، الذي يترأس مجموعة سفراء السبع.

وهنأ يرماك، خلال اللقاء، المبعوث الياباني على بداية رئاسة طوكيو الرسمية لمجموعة السبع في عام 2023، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون النشط مع دول مجموعة السبع.

وقال:" لقد أثبت الحوار المنتظم للرئيس زيلينسكي مع رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع أنه أحد أكثر الآليات فعالية ،لتنسيق جهود المجتمع الدولي في مواجهة العدوان الروسي على أرضنا ونتطلع إلى نتائج جديدة لهذا التعاون"، معتبرًا أن "النصر المشترك على العدو قادم لا محالة" /بحسب قوله/.
وشدد أندريه يرماك على أن أوكرانيا تأمل في الحصول على دعم مجموعة السبع لصيغة السلام التي اقترحها فولوديمير زيلينسكي خلال خطابه في قمة مجموعة العشرين الأخيرة في إندونيسيا.. بدوره، أكد كونينوري ماتسودا للجانب الأوكراني ثبات موقف اليابان بشأن دعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وأولوية تقديم الدعم لبلدنا خلال الرئاسة اليابانية لمجموعة الدول السبع.

وتوجه يرماك نيابة عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بالشكر إلى اليابان على تضامنها مع أوكرانيا ،وكرر الدعوة التي وجهها رئيس الدولة إلى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لزيارة أوكرانيا في الوقت الذي يناسبه.

وتتعلق صيغة زيلينسكي للسلام في أوكرانيا على وجه الخصوص، بالأمن الإشعاعي والنووي والغذائي وأمن الطاقة وإطلاق سراح جميع السجناء والمُرحلين، وتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا والنظام العالمي وانسحاب القوات الروسية، ووقف الأعمال العدائية وعودة العدالة ومكافحة الإبادة البيئية ومنع التصعيد وتحديد نهاية لوقت الحرب مع روسيا..
 

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