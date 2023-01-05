عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة : تنفيذ 5 دورات تدريبية الأسبوع القادم يستفيد منها 179 متدربا

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام المالى الحالى 2022/2023 في تدريب موظفي المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم بإحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية ، حيث نجح المركز حتى الان في تنفيذ93 دورة تدريبية  فى 21 اسبوعاً استفاد منها 3055 متدرباً  مشيراً الى أن الهدف الرئيسي للرؤية التدريبية للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، وتحقيق الكثير من الإنجازات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات ، وتطوير وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الاسبوع القادم هو الاسبوع الـ22 في خطة تدريب سقارة، يشهد انطلاق 5 دورات تدريبية يستفيد منها  179 متدرب من جميع المحافظات ،ومنها دورة دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية ويستفيد منها 28 متدرباً ، وقال أن تحديد الأحوزة العمرانية لها دوراً هام فى الحد من انتشار البناء العشوائى، ، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات من خلال التخطيط العمرانى السليم للمدن ويركز التدريب على أهم الآليات والتشريعات التى تتعلق بهذه المخططات ويستفيد بها العاملين في إدارات التخطيط العمرانى والهندسية مما يجعلهم أكثر خبرة ومعرفة بأخر المستجدات وكيفية التعامل معها .
وأشار اللواء هشام آمنة أن الاسبوع التدريبي الـ22 يتضمن تنفيذ دورة إعداد دراسات الجدوى وإدارة الاصول وخطط الصيانة ونفقات التشغيل التي ينفذها برنامج تنميه صعيد مصربالتعاون مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى تنفيذاً للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ويستفيد منها 28 متدربا، موضحاً استمرار مركز سقارة في تنفيذ دورات تطوير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات تماشياً مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها ، ويتضمن الاسبوع القادم  تنفيذ دورتين تدريبتين يستفيد منهما 95 متدرب لتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية واعضاء لجان المتابعة على مستوى محافظات البحيرة وبورسعيد وبني سويف والاقصر وسوهاج ومطروح والبحر الاحمر والوادي الجديد

ومن ناحية أخرى احتفل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس5/1/2023 بإنتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هي ريادة الأعمال والفرص الاستثمارية ، ودورة تدريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمبادرة مشروعك، وتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة على مستوى محافظات الجيزة واسوان والقليوبية، حيث احتفل مركز سقارة مساء أمس بإنتهاء فعاليات دورتى  إعداد دراسات الجدوى وإدارة الأصول لمديري ومسئولى التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، ودورة إعداد دراسات الجدوى القبلية وإعداد المخططات التنموية لفرق التنمية العمرانية على مستوى المحافظات ، كما انتهت يوم الاثنين الماضي دورة تنمية مهارات مسئولى المراكز لتكنولوجية بمحافظات الشرقية والغربية والفيوم وجنوب سيناء ،واستفاد من دورات الأسبوع 21 من الخطة التدريبية للمحليات 201 متدرب.

IMG-20230105-WA0005
IMG-20230105-WA0005
IMG-20230105-WA0004
IMG-20230105-WA0004
IMG-20230105-WA0003
IMG-20230105-WA0003
هشام امنة دورات تدريبية وزير التنمية المحلية المحافظات المحليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25%

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

تفاصيل الملف الطبي لصفقة الأهلي الجديدة عزيز يعقوبو

بعد قليل.. منة شلبي أمام محكمة الجنايات في اتهامها بإحراز مخدرات

تحقيق عاجل في الزمالك يثير أزمة جديدة

مفاجأة.. الأهلي يضم خالد عبدالفتاح من سموحة مجانًا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

قانون المحال يفرض اشتراطات خاصة بالأدوار الأرضي والبدروم والأكشاك| تفاصيل

ترشيحاتنا

بقيمة 364 مليون دولار.. ننشر أهم 10 دول مستوردة للنحاس المصرى خلال 2022|بالأرقام

الدعم لا يتوقف.. النرويج ترسل 10 ألاف قذيفة مدفعية لأوكرانيا

القوى العاملة: وفاة وإصابة 6 عمال مصريين في حريق مصنع إطارات بالأردن

الإفتاء تطلق برنامجًا إذاعيًّا عبر أثير «راديو مصر» لنشر الوعي بصحيح الدين

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 5 يناير 2023

ردا على الصور المسيئة لخامنئي.. إيران تغلق مركز أبحاث فرنسيا وتستدعي السفير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حيل خارقة أقوى من أدوية سد الشهية

كوب يوميًا من هذا المشروب يخلصك من تصلب الشرايين والكوليسترول

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

عادات كارثية يومية بسيطة تضر بصحتك.. رقم 6 تسبب انفصال شبكية العين

فيديو

تفاصيل عملية ولادة إيمي سمير غانم.. وأول صورة للمولود

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

نجم ستار أكاديمي يفجر مفاجأة عن البرنامج اللبناني

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ