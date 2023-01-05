هشام آمنة : تنفيذ 5 دورات تدريبية الأسبوع القادم يستفيد منها 179 متدربا

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام المالى الحالى 2022/2023 في تدريب موظفي المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم بإحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية ، حيث نجح المركز حتى الان في تنفيذ93 دورة تدريبية فى 21 اسبوعاً استفاد منها 3055 متدرباً مشيراً الى أن الهدف الرئيسي للرؤية التدريبية للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، وتحقيق الكثير من الإنجازات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات ، وتطوير وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الاسبوع القادم هو الاسبوع الـ22 في خطة تدريب سقارة، يشهد انطلاق 5 دورات تدريبية يستفيد منها 179 متدرب من جميع المحافظات ،ومنها دورة دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية ويستفيد منها 28 متدرباً ، وقال أن تحديد الأحوزة العمرانية لها دوراً هام فى الحد من انتشار البناء العشوائى، ، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات من خلال التخطيط العمرانى السليم للمدن ويركز التدريب على أهم الآليات والتشريعات التى تتعلق بهذه المخططات ويستفيد بها العاملين في إدارات التخطيط العمرانى والهندسية مما يجعلهم أكثر خبرة ومعرفة بأخر المستجدات وكيفية التعامل معها .

وأشار اللواء هشام آمنة أن الاسبوع التدريبي الـ22 يتضمن تنفيذ دورة إعداد دراسات الجدوى وإدارة الاصول وخطط الصيانة ونفقات التشغيل التي ينفذها برنامج تنميه صعيد مصربالتعاون مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى تنفيذاً للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ويستفيد منها 28 متدربا، موضحاً استمرار مركز سقارة في تنفيذ دورات تطوير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات تماشياً مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها ، ويتضمن الاسبوع القادم تنفيذ دورتين تدريبتين يستفيد منهما 95 متدرب لتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية واعضاء لجان المتابعة على مستوى محافظات البحيرة وبورسعيد وبني سويف والاقصر وسوهاج ومطروح والبحر الاحمر والوادي الجديد

ومن ناحية أخرى احتفل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس5/1/2023 بإنتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هي ريادة الأعمال والفرص الاستثمارية ، ودورة تدريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمبادرة مشروعك، وتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة على مستوى محافظات الجيزة واسوان والقليوبية، حيث احتفل مركز سقارة مساء أمس بإنتهاء فعاليات دورتى إعداد دراسات الجدوى وإدارة الأصول لمديري ومسئولى التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، ودورة إعداد دراسات الجدوى القبلية وإعداد المخططات التنموية لفرق التنمية العمرانية على مستوى المحافظات ، كما انتهت يوم الاثنين الماضي دورة تنمية مهارات مسئولى المراكز لتكنولوجية بمحافظات الشرقية والغربية والفيوم وجنوب سيناء ،واستفاد من دورات الأسبوع 21 من الخطة التدريبية للمحليات 201 متدرب.

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