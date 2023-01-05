عقيلة: مصر استضافت جولات الحوار الليبي للوصول لقاعدة دستورية للانتخابات

قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، إن مصر استضافت جولات الحوار الليبي للوصول إلى مشروع القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

واستقبل الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، نظيره الليبي عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب المصري والليبي، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل الحل الليبي- الليبي، فضلا عن التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

يذكر أن عقيلة صالح وصل القاهرة، الخميس الماضي، على رأس وفد ليبي، إذ كانت آخر زيارة لرئيس مجلس النواب الليبي إلى القاهرة في نهاية نوفمبر الماضي .