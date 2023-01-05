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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق استخدام عصير الصبار لإنقاص الوزن

طرق استخدام عصير
طرق استخدام عصير الصبار لإنقاص الوزن

يعد استخدام الصبار فى إنقاص الوزن من الأشياء التى بدأت تنتشر بشكل واسع من خلال الفترة الأخيرة .. فماهى طريقة تناوله؟

قدم موقع “ indiatoday ” أهم 3 طرق لاستخدام الصبار فى إنقاص الوزن، وهى:

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عصير الصبار العادي: يمكنك حتى تحضير عصير وعليك فقط مزج الجل بمجرد أن يكون خارج النبات ويمكن أيضًا دمجه مع عصير منكه ذو طعم جيد للمساعدة في تخفيف طعمه المر بشكل طبيعي.

مزيج عصير الصبار: يمكنك حتى مزج عصير الصبار مع أي عصير فواكه أو خضروات أخرى من اختيارك. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من هلام الصبار إلى أي عصير فواكه من اختيارك، لكن تأكد من ترك السكر ويمكنك استبدال السكر بالعسل.

عصير الصبار بالعسل
عصير الصبار بالعسل

عصير الصبار المخفف: يمكنك تناول عصير الصبار مع كوب من الماء و عندما تخلط الماء مع الصبار ، فإنه يقلل الطعم المر الطبيعي.
 

تنبيه: استشر الطبيب قبل تناوله خاصة إذا كنت تعانى من حالة صحية مزمنة أو تتناول أدوية ليساعدك فى تحديد الجرعة المناسبة

الصبار عصير الصبار انقاص الوزن طرق استخدام الصبار طرق استخدام عصير الصبار

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