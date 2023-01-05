مدبولي: 11.5 مليون جنيه دعما نقديا لسوهاج وتوفير 14 ألف فرصة

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن المشروعات التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وأن قري الصعيد كانت لها نصيب الأسد فى المشروعات، وفى هذا التقرير نستعرض أبرز تصريحات رئيس الحكومة.

أكثر من ربع الأسر.. رئيس الوزراء: 11.5 مليون جنيه دعما نقديا لسوهاج



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مستشفى سوهاج الجامعي سيتم افتتاحه اليوم، الخميس، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بسعة 300 سرير مجهز على أعلى مستوى.

وأضاف مدبولي، في كلمته اليوم خلال افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات التنموية بسوهاج، أنه فى مجال الرعاية الاجتماعية، فإن سوهاج كانت دائما تعد من المحافظات التي بها أعلى نسب فقر، وبالتالي كان هناك تركيز من الحكومة على تقديم العديد من الخدمات لتلك المحافظة، مشيرا إلى أن هذا انعكس فى العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية والحملات الطبية.

الحكومة: توفير 14 ألف فرصة عمل بـ المجمع الصناعي في سوهاج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قامت بـ انشاء عدد من المجمعات الصناعية و التى توفر فرص عمل كثيرة، بناء على توصيات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس الحكومة أن هناك 15 مجمعا على مستوى المحافظات، وأن المشروع المقام فى جرجا بسوهاج، جاهز وسيتم افتتاحه، وبه 178 وحدة بتكلفة مليار جنيه، ويوفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، بـ افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أن جهاز المشروعات الصغيرة فى سوهاج وفر 2.4 مليار جنيه فى صورة قروض، و اتاحت 177 ألف فرصة عمل.



مدبولي : سوهاج الجديدة في 2014 كانت معزولة ويسكنها عشرات الأسر

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، إن مدينة سوهاج الجديدة واحدة من مدن الجيل الثالث ، وعلى الرغم من أن المدينة صدر قرار انشاؤها في الالفينات إلا أنه وحتى عام 2014 لم يقطنها سوا عشرات الأسر فقط .

وأوضح " مدبولي " ، أن المدينة كانت بها العشرات من المباني فقط ، وكانت معزولة عن مدينة سوهاج القديمة .



مدبولي: واجهنا هجرة الشباب من سوهاج لمحافظات أخرى بتوفير فرص العمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك هجرة كبيرة كانت تحدث من محافظة سوهاج لـ المحافظات الأخرى، وذلك بسبب عدم توافر فرص العمل.



وكشف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، بـ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج، منوها بأن الدولة قامت بعمل مشروعات من أجل تقديم الأفضل لـ المواطنين، لافتا إلى أن الدولة قامت بعمل 6400 فصل جديد بـ 2 مليار جنيه.

وأكد أن هناك استثمارات بـ 3.3 مليار جنيه فى مجال التعليم العالي، وهناك 22 مشروعا بإجمالي 900 مليون جنيه، أى أن جامعة سوهاج تكلفت 2.7 مليار جنيه فى آخر 7 سنوات.



مدبولي : تنمية الصعيد هدف الحكومات المتعاقبة منذ 2014

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ؛ ان محافظات الصعيد عانت من كم هائل من المشاكل وتدني للخدمات الأساسية المقدمة للمواطن على مدار عقود؛ بالإضافة إلى الحاجة الملحة للكباري لأنها الوسيلة الوحيدة للانتقال من الشرق إلى الغرب هي العبارات وكانت تمثل خطورة كبيرة على المواطنين.

أضاف رئيس الوزراء خلال التغطية الخاصة بافتتاحات الرئيس السيسي اليوم للمشاريع التنموية بمحافظة سوهاج أنه كان صعيد مصر يعاني من انقطاع الكهرباء وغياب تام للصرف الصحي وعدم وجود مياه صالحة للشرب وتدني حالة المدارس والوحدات الصحية.

وتابع أن الدولة قامت بالتدخل الفعلي بشكل سريع لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في محافظات الصعيد لتوفير حياة حقيقية ولذلك كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 كان الهدف الأساسي لها تحقيق ما نراه الآن وذلك لأن الصعيد عانى من إهمال على مدار عقود

مدبولي: نفذنا 96 مشروعا لتبطين الترع بسوهاج | فيديو

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن الدولة نفذت في محافظة سوهاج 96 مشروعا لتبطين الترع، فضلا عن توفير تمويلات لأهالي مدينة سوهاج في دعم المرأة المصرية .

وأردف " مدبولي " ، خلال كلمته بافتتاحات الرئيس عدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة سوهاج ، أن الدولة وفرت تمويلات بإجمالي 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة بالمحافظة .

مدبولي: 3.4 مليار جنيه لتنفيذ طرق جديدة في الصعيد

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الطرق الداخلية بالصعيد كانت تمثل مشكلة، وكانت هناك قرى تنعزل خلال فصل الشتاء بسبب عدم وجود شبكة طرق.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته اليوم بإفتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات التنموية بسوهاج، أنه مازالت تلك المشكلة موجودة فى القرى، ولكن الدولة نفذت 360 كم طرق جديدة، إضافة إلى أنه جارٍ تنفيذ 245 كم بتكلفة 3.4 مليار جنيه.

مدبولي: تطوير 12 محطة سكة حديد في سوهاج بتكلفة 54 مليون جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن 14 محورا تحت التنفيذ فى محافظة سوهاج، وأن الرئيس وجه بأن يكون هناك أولوية للمشروعات الخاصة بالطرق وسيتم الانتهاء منها العام المقبل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج، أن الحكومة قامت بتطوير عدد كبير من محطات السكك الحديدية، وأن هناك 12 محطة سكة حديد بـ تكلفة 54 مليون جنيه و تطوير 37 مزلقان بتكلفة 111 مليون جنيه.

ولفت إلى أن مشكلة الصعيد الأساسية أن المسافة بين الكوبري و الأخر تصل لـ 100 كيلو، وأن الدولة تم حلها.